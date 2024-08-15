Türk Eximbank'a 300 milyon euro kredi

Düzenleme: Kaynak: AA
Türk Eximbank'a 300 milyon euro kredi

Türk Eximbank, anapara ve faiz riskinin yüzde 95'i Dünya Bankası kuruluşu olan Multilateral Investment Guarantee Agency'nin (MIGA) garantisi altında, 300 milyon euro tutarında kredi aldı.

Dünya Bankası kuruluşundan Türk Eximbank'a 300 milyon euro kredi geliyor. Açıklama Türk Eximbank'tan geldi. Açıklamaya göre, 3 yıl vadeye sahip kredi, MIGA'nın Türkiye'de "Trade Finance Guarantee" programı altında gerçekleştirdiği ilk işlem olma özelliği taşıyor.

Kredi kapsamında, Türk ihracatçılarının ticaret finansmanı ihtiyaçlarının karşılanması sağlanırken, yeşil ürün, orta ve yüksek teknoloji ürün üreten, kadın katılımına destek veren veya KOBİ niteliğine haiz firmalar önceliklendirilecek.

Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, şunları kaydetti:

"Bankamız ihracatçılarımıza sağladığı desteğe, Dünya Bankası grubu ile yürüttüğü işlemlere bir yenisini daha ekleyerek devam etmektedir. Ekonomimizin lokomotifi olan ihracatçılarımızın ticaret finansmanı ihtiyaçlarını karşılayacak olan bu kredi ile bankamızın 2024 yılında ihracatçılarımızı desteklemek üzere uluslarüstü finansal kuruluşlardan sağladığı fon toplamı 2 milyar dolara ulaşmıştır."

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