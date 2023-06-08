Türk F-16’ları NATO tatbikatı için Almanya’da

NATO tarafından düzenlenecek Air Defender 23 Tatbikatı’na katılmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) bağlı 151’inci Filo Komutanlığına ait 3 adet F-16 savaş uçağı Almanya’ya geldi.

Almanya’nın ev sahipliğinde 12-23 Haziran tarihlerinde düzenlenecek tatbikat için Merzifon'dan havalanan F-16’lar Schleswig Hava Üssü’ne iniş yaptı.

NATO tarihinin en büyük hava tatbikatında 25 ülkeden 200'den fazla uçak ve 10 bin personel yer alacak.

Tatbikatta herhangi bir NATO üyesi ülkeye yönelik temsili bir saldırıya karşılık verilecek.

(İHA)