Türk firması iflas bayrağını çekti

Kaynak: Haber Merkezi
Türk firması iflas bayrağını çekti
Ekonomik kriz şirketleri teker teker batırıyor. Ankara’da son görülen davada Kardeşler Yedek Parça Otomotiv Nakliye İnş. Turizm San. Ve Tic. Ltd. Şti iflas kararı aldı.

Milli Gazete’nin aktardığına göre, döviz kurunun fırlaması ve enflasyonun artması hayatı zorlaştırırken, şirketler de peş peşe iflas ediyor. Otomotiv sektöründe hizmet veren Kardeşler Yedek Parça Otomotiv Nakliye İnş. Turizm San. Ve Tic. Ltd. Şti iflas etmek zorunda kaldı.

Şirketin iflas başvurusu Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce kabul edildi. Mahkeme kararında “KARDEŞLER YEDEK PARÇA OTOMOTİV NAKLİYE İNŞ. TURİZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ (VKN:5240196010) 'nin 27/12/2023 tarihli ve 2023/482 Esas numaralı kararla iflasına, iflasın aynı gün saat 09:44’te gerçekleşmesine hükmedilmiştir.” denildi.

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