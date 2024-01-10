Dev market zinciri iflas bayrağını çekti. Ekonomistler bile şaşkına döndü. Kimse tahmin etmiyordu

Almanya’nın en büyük market zincirlerinden biri olan Galeria Karstadt 4 yılda üçüncü kez iflas başvurusunda bulundu.

Söz konusu iflas Avusturya, Almanya ve İsviçre'de yüksek profilli projelere ve büyük alışveriş merkezlerine sahip iş insanı olan Rene Benko'nun kurucusu olduğu Signa'nın, 2023 yılının kasım ayında yaklaşık 5 milyar avronun üzerinde borçla iflas başvurusunda bulunmasının ardından duyuldu.

AVUSTURYA EKONOMİSİNİN TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK İFLAS

Signa'nın durumu, Avusturya ekonomisinin tarihindeki en büyük iflas olarak kayıtlara geçmişti.

Bu iflastan sonra başta Almanya olmak üzere Avrupa'da emlak sektörü, faiz oranları düşük ve talep güçlü olduğu için yıllarca ivme kazandı. Son yıllarda ise bu olanların aksine enflasyona karşı faiz oranları ile maliyetlerdeki keskin artış, finansmanın azalması ve anlaşmaların donması nedeniyle gayrimenkul geliştiricilerin iflasa sürüklenmesine neden oldu.

2 ŞİRKET BİRLEŞMİŞTİ

Galeria, birkaç yıl önce rakipleri Karstadt ve Kaufhof'un birleşmesi sonucunda oluşmuştu.

Galeria, 2020 yılının Nisan ayında Kovid-19 döneminde ilk iflas başvurusunu yaptı. Sonra ise 40 mağazasını kapattı ve yaklaşık 4 bin kişiyi işten çıkardı.

Şirket bu dönemde yaklaşık 700 milyon avro kamu yardımı da aldı. 2022 yılının Ekim ayında şirket, enerji fiyatlarındaki keskin artış, yüksek enflasyon ve zayıf tüketici talebi sebebiyle tekrar iflas başvurusunda bulundu.

Galeria, zorlukların ardından, mağazaların devredilmesi için potansiyel yatırımcılarla görüşmelerin devam ettiğini aktarmıştı.