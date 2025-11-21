Kariyerinde sayısız başarıya imza atan Denizli, vefa kavramı üzerine çarpıcı açıklamalar yaptı.

Vefa hakkında konuşan Mustafa Denizli, “Vefa, 50 yıl 40 yıl önceydi. Vefa, kelime karşılığını kaybeden bir unsur şu an da. Kendime de adapte ettiğim zaman vefasız diyebilirim! Çok sevdiklerimi çok sık arayamam, hal hatır soramam. Düşünürüm, düşündüklerimi hayata geçiremem, bende o fazla... Kendimde gereği kadar var diyemem! Kendimi dışa vuran vefalılardan değilim" dedi.

‘HEP İZ BIRAKMAK İSTEDİM’

“İz bırakmak sana ne ifade ediyor?” sorusuna Denizli, “Çocukluğumda, gençliğimde gerçek manada çok istemiştim. Bu yolda cesur kararlar aldım, dolayısıyla kaybetmekten korkmadım” yanıtını verdi.

Aidiyet duygusunun başarıyı doğrudan etkilediğini vurgulayan ünlü hoca, “Aidiyet hissedersen başarı şansını yukarı çekiyorsun. Gitmek istediğin anda başarı ihtimalini ortadan kaldırırsın” diye konuştu.

‘ANNEMİN KUZUCUĞUYDUM’

Çeşme’de bir Rum evinde büyüdüğünü belirten Denizli, çocukluğunda her gece aynı rüyayı gördüğünü, merdivenden aşağı uçarken yarı yolda uyandığını anlattı. “Annem mevlithandı. Ben annemin kuzucuğuydum, bana düşkün olduğunu belli ederdi” sözleriyle annesine olan sevgisini dile getirdi.

FUTBOLDAN KAZANDIĞI İLK PARAYLA NE YAPTI?

Futboldan kazandığı ilk 3 bin lirayla otel arsası aldığını ve parayı babasına götürdüğünü söyleyen Denizli, babasının çok mutlu olduğunu belirtti. “Okuyalım isterdi. O dönem imkanlar kısıtlıydı. Çeşme’den İzmir’e gitmek bile 5 buçuk saat sürüyordu” dedi.

‘ÇOCUKLARIMA YETERLİ VAKTİ AYIRAMADIM’

Lal ve Selin adlı iki kızı olan Denizli, “Babalıktan sınıfı geçer misin?” sorusuna şu cevabı verdi: “Hem geçerim hem kalırım. Mesleğim nedeniyle çocuklarımla beraber büyüyemedim ben, onlar benim hayattaki her şeyim. Çocuklarıma yeterli vakti ayıramadım. Kızım Lal, belediye başkanı olduğu için tüm tatillerimi geçirdiğim Çeşme’ye iki yıldır gitmiyorum."

‘HAYATTA NEYİ YAPAMAZSIN DEDİLERSE YAPTIM’

“Senin bahtının döndüğü yer neresi?” sorusuna ise, “14 yaşındayken kulüpte yönetici olan Prof. Dr. Orhan Cura'nın Çeşme’de bizim sokaktan geçerken beni görüp İzmir’e Altay Spor Kulübü'ne götürmesi oldu” yanıtını verdi.

15 yaşında Altay’da futbola başlayan efsane isim, “Bana hayatta neyi yapamazsın dedilerse yaptım” diyerek meydan okuyan ruhunu ortaya koydu.