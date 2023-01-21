İsmail Er Türk gazetelerinin neden battığını açıkladı. İtalyan gazeteleri örnek gösterdi her şeyi ifşa etti

Mali yolsuzluk soruşturmasındaki Juventus’a 15 puan silme cezası ve birçok kulüp yöneticisine ağır cezalar geldi.

İtalya'da gündem olan skandalı birçok gazete manşetlerine sert bir şekilde taşıdı.

Hürriyet Gazetesi muhabiri İsmail Er de sosyal medya hesabından Türkiye göndermesi yaparak İtalyan gazeteleri örnek gösterdi.

İşte İsmail Er'in paylaşımı:

"Tuttusport KULÜPLERİ EKONOMİK OLARAK BATIRANLARI TEŞHİR ETTİĞİ İÇİN 4 MİLYON TİRAJ YAPIYOR! BİZDE İSE BATIRANLAR KAHRAMAN İLAN EDİLDİĞİ İÇİN TİRAJLAR DİP YAPIYOR!

SORSAN DİGİTAL MEDYA ÇIKTI DERLER!

ALMANYA, İTALYA VS ÜLKELERDE HALA GAZETELER 3-4 MİLYON TİRAJ YAPIYORSA PR’SIZ BİPSİZ, DİPSİZ, HABERCİLİK YAPMADIKLARINDANDIR!

GAZETE PATRONLARI DİKKATLİ OLMALI, KURUMLARI YÖNETENLER KENDİ MENFAATLERİNİ DEĞİL KURUMLARI İÇİN ÇALIŞANLARI İÇİN TER DÖKERSE O ZAMAN TÜRKİYEDEDE TİRAJLAR ZİRVE YAPAR!"