Türk gıda devi satıldı. Yeni sahibini duyan şaşırıp kalıyor

Kaynak: Yeni Akit
Türk gıda devi satıldı. Yeni sahibini duyan şaşırıp kalıyor
Sektörde 27 yılı aşkın deneyime sahip Kervan Gıda 2017 yılında İzmir Tire Organize Sanayi Bölgesinde kurulan Dryff Kurutulmuş Gıda Sanayi Anonim Şirketi'ni satın aldı.

Kervan Gıda, İzmir-Tire Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Dryff Kurutulmuş Gıda Sanayi Anonim Şirketi’ni satın aldığını açıkladı.

2017 yılında İzmir Tire Organize Sanayi Bölgesinde kurulan Dryff Kurutulmuş Gıda Sanayi Anonim Şirketi gıda sektöründe freeze-dry (dondurarak kurutma) teknolojisi ile üretim faaliyeti gösteriyor ve temel olarak meyve, sebze, peynir gibi gıda ürünlerinin kurutma prosesini gerçekleştiriyor.

Bu teknoloji, gıdaların besin değerlerini ve lezzetlerini uzun süre korumasına olanak tanıyarak, sektördeki en gelişmiş kurutma yöntemlerinden biri olarak kabul ediliyor.

SEKTÖRDE HEYECAN YARATTI

Kervan Gıda’nın yaptığı bu satın alma, sektörde büyük bir heyecan yaratırken, Dryff Kurutulmuş Gıda’nın köklü geçmişi ve ürün kalitesiyle bilinen bir firma olması da dikkat çekiyor.

İlgili anlaşmanın her iki şirket için de yeni fırsatlar ve büyüme potansiyeli sunacağı belirtiliyor. Detaylı bilgilerin paylaşılmasının ardından, sektördeki gelişmeleri yakından takip edenlerin ve yatırımcıların ilgisi bu yeni ortaklığa yoğunlaşıyor.

Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş ile Dryff Kurutulmuş Gıda Sanayi Anonim Şirketi’nin birlikte gelecekte neler başaracakları ise merakla bekleniyor.

Bu satın alma ile Kervan Gıda, gıda sektöründe ürün çeşitliliği ve yenilikçilik açısından önemli bir adım atmış oldu. Dryff’ın sahip olduğu teknoloji ve üretim kapasitesi, Kervan Gıda’nın mevcut ürün gamını genişletmesine ve yeni pazarlara erişimine olanak tanıyacak.

11111111.jpeg

ekonomist-53-c5bcafd2abe840.webp

ker-1.jpg

Son Haberler
Her dediği çıkan Naci Görür’den yeni uyarı: Rant kokusunu alınca üşüştüler felaket olur Gündem
Her dediği çıkan Naci Görür’den yeni uyarı: Rant kokusunu alınca üşüştüler felaket olur
500 bin liranın aylık getirisi ok gibi fırladı. Faiz oranları güncellendi Ekonomi
500 bin liranın aylık getirisi ok gibi fırladı. Faiz oranları güncellendi
Dünyaca ünlü forveti Kürt düğününde halay çekerken görenler gözlerine inanamadı Spor
Dünyaca ünlü forveti Kürt düğününde halay çekerken görenler gözlerine inanamadı
Türk savunma sanayi küresel sistemini sarstı Gündem
Türk savunma sanayi küresel sistemini sarstı
Koray Aydın: Kim seçilirse diğerleri onun yanında olacak Gündem
Koray Aydın: Kim seçilirse diğerleri onun yanında olacak
Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası Gündem
Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası