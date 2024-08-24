Türk hacıları Suudilere şikayet eden diyanet görevlisi görevden alındı

Hac ibadetini gerçekleştiren Türk vatandaşlarına Suudi yetkililer tarafından edilen müdahaleler geçtiğimiz günlerde Türkiye gündemine oturmuştu.

O dönemde Hac Hizmetleri Daire Başkanı olan Hüseyin Demirhan, yaptığı açıklamada, Diyanet’in seyahat ve turistik vize ile hacca giden kişileri Suudi makamlara şikayet ettiğini ifade etmiş, söz konusu açıklama tartışma konusu olmuştu.

DİYANET YALANLAMIŞTI

“Nasıl olurda Diyanet, Türk vatandaşlarını Suudi yetkililere şikayet eder?” sorusu Türkiye gündeminde yeni bir tartışma başlatırken, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen açıklamada şikayet iddiaları yalanlanmıştı.

Fakat bu skandalı itiraf eden Hac Hizmetleri Daire Başkanı Hüseyin Demirhan görevinden alındı. Demirhan, Göç ve Manevi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’na atandı. Diyanet’ten alınan bilgiye göre Demirhan’ın bazı haklardan yararlanması ve büyük tepki toplanmaması için geçici olarak bu göreve getirildiği öne sürüldü.

‘BÜYÜKLERİMİZ UYGUN GÖRDÜ’

Gerçek Gündem'den Seyhan Avşar'ın aktardığına göre Demirhan’ın görev değişikliğini kendisinin istediğini, daha önce de o dairede çalıştığını ifade ederek, “Büyüklerimiz uygun gördü” dedi.