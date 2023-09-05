Türk Hava Yollar THY ucuz bilet kampanyası nedir? THY Kuzey Kıbrıs ucuz uçak bileti kampanyası koşulları nedir?

Türk Hava Yolları THY Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çıkışlı ve varışlı uçak biletleri için kampanya düzenledi. Türk Hava Yollar THY ucuz bilet kampanyası ayrıntıları ve kampanya koşulları merak ediliyor. Peki, Türk Hava Yollar THY ucuz bilet kampanyası nedir? THY Kuzey Kıbrıs ucuz uçak bileti kampanyası koşulları nedir?

KAYNAK: Haber Merkezi
Türk Hava Yollar THY ucuz bilet kampanyası nedir? THY Kuzey Kıbrıs ucuz uçak bileti kampanyası koşulları nedir?

Türk Hava Yolları THY ucuz uçak bileti kampanyasını duyurdu. Buna göre THY Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti biletlerinde 449 TL’den başlayan ucuz uçak bileti kampanyası düzenledi. Peki, Türk Hava Yollar THY ucuz bilet kampanyası nedir? THY Kuzey Kıbrıs ucuz uçak bileti kampanyası koşulları nedir?

Türk Hava Yolları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çıkışlı/varışlı İstanbul ve Antalya uçuşlarına erken rezervasyon indirimi yaptı.

THY KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ UCUZ UÇAK BİLETİ KAMPANYASI KOŞULLARI NEDİR?

Türk Hava Yolları yeni kampanya gerçekleştirdi. THY, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çıkışlı/varışlı İstanbul ve Antalya uçuşlarda erken rezervasyon yapanlara 449 liradan başlayan fiyatlarla uçuş hakkı tanıyacak.

Kampanya 5 Eylül 2023 (dahil) – 7 Eylül 2023 (dahil) tarihleri arasında düzenlenen ve seyahat tarihi 01 Aralık 2023 (dahil) – 30 Mart 2024 (dahil) arasında olan biletler için geçerlidir.

Kampanya Kuzey Kıbrıs çıkışlı/varışlı İstanbul ve Antalya arasında gerçekleşen, tek yön Economy Class uçuşlarda geçerlidir.

Kampanya 28 Aralık 2023 – 02 Ocak 2024 tarihleri arasındaki uçuşlarda geçerli değildir.

Kampanya kapsamında biletler vergiler hariç EcoFly için 449 TL, ExtraFly için 779 TL, PrimeFly için 849 TL olarak satışa sunulacaktır.

Kampanya Türk Hava Yolları mobil uygulaması, web sitesi, satış ofisleri ve yetkili acentelerden düzenlenen biletler için geçerlidir.

Kampanyadan yararlanmak için rezervasyon ve biletleme aynı anda yapılmalıdır.

İndirim aktarmalı seferlerde geçerli değildir.

Kampanya kapsamında geçerli indirim Türk Hava Yolları tarafından sunulan diğer indirim haklarıyla birleştirilemez.

Türk Hava Yolları kampanya kural ve koşullarını, tanımları ve diğer bilgileri değiştirme ve kampanyayı iptal etme hakkını saklı tutar.

İlgili kampanya ve kuralları sadece Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerlidir. Türk Hava Yolları codeshare seferlerde ve AnadoluJet uçuşlarında geçerli değildir.

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