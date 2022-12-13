AnadoluJet'ten avantajlı bilet kampanyası

AnadoluJet'in sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre, sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcular, 13-14 Aralık'ta satın alacakları biletler ile 26 Nisan-14 Haziran 2023 tarihleri arasında her şey dahil tek yön 399 TL'den başlayan fiyatlarla uçuş olanağı elde edecek.

Kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgi, AnadoluJet'in internet sitesinde yer alıyor.