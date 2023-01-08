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AnadoluJet'ten iç hat uçuşlarında indirimli bilet kampanyası

Türk Hava Yollarının markası AnadoluJet, 10-18 Ocak tarihlerinde tüm iç hat uçuşlarında yüzde 40 indirimli biletleri satışa sundu.

Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar - 11:41
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Türk Hava Yollarının markası AnadoluJet 10-18 Ocak tarihlerinde tüm iç hat uçuşlarında yüzde 40 indirimli biletleri satışa sundu

AnadoluJet'ten iç hat uçuşlarında indirimli bilet kampanyası
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AnadoluJet'in sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre, indirimden yararlanmak isteyenler, bugün ve yarın satın alacakları biletler ile 10-18 Ocak'ta yüzde 40 indirimli fiyatlarla uçuş olanağı elde edecek.

Kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere AnadoluJet'in internet sitesinden ulaşılabilecek.

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