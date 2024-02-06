Türk ilaç sektörünün ilk “RISE with SAP” projesi Nobel ile başlıyor

NTT DATA Business Solutions iş birliği ile “RISE with SAP” platformu üzerine inşa edilecek olan dijital dönüşüm projesi rubIQon, Türkiye ve yakın coğrafyada ilaç sektöründe bir kilometre taşı olma niteliği taşıyor.

70 yıllık köklü birikimini arkasına alarak ilaç sektöründe pek çok dünya markası yaratan Nobel, veriyi merkeze alan yapay zekâ temelli bir ilaç şirketi olma vizyonu ile başlattığı dijitalleşme yolculuğunu rubIQon projesi ile sürdürüyor.

Nobel İlaç, NTT DATA Business Solutions Türkiye işbirliği ile Türkiye’de ilaç sektöründe bir ilke imza atarak omurgasını SAP S/4 HANA’nın yenilikçi RISE platformunun oluşturduğu yeni bir dijital dönüşüm sürecine girdi.

SAP RISE kapsamında Türkiye’de ilaç sektöründe hayata geçecek ilk proje unvanına da sahip olan rubIQon aynı zamanda Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesinde de öncü projelerden biri olacak. Microsoft AI platformuyla birlikte çalışacak olan yeni yapı sayesinde Nobel; üretimden operasyonel süreçlere, finanstan tedarik zinciri ve depo yönetimine kadar birçok noktada verimlilik artışı ve yüksek hız hedefliyor. Şirketin sürdürülebilirlik odaklı hedeflerine de fayda sağlayacak olan altyapı dönüşümü, Nobel İlaç’a teknoloji temelli yenilikçi uygulamaları iş süreçlerine daha kolay entegre etme noktasında da sınırsız yetkinlik sunacak.

Sektöre rehberlik etme hedefiyle hayata geçirilen projedeki modüller, yeni teknolojiler ve diğer entegre çözümler arasında NTT DATA’nın en iyi küresel uygulama ve süreçleri bir araya getirdiği İlaç Endüstrisi NTT DATA Best Practice Paketi de yer alacak.

Dijital dönüşüm projesi rubIQon için düzenlenen lansman toplantısına Nobel İlaç Genel Müdürü Oğuz Akandil, NTT DATA Business Solutions Türkiye & MENA CEO'su Dr. Bahri Danış ve SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan da katıldı.

Oğuz Akandil: “Sektörümüze hem ülkemizde hem de bölgemizde referans olacak bir dönüşüm başlatıyoruz”

Dünyadaki veri temelli dönüşümün ilaç sektörünün dinamiklerini ve iş yapış şekillerini de kökünden değiştirdiğini ifade eden Nobel İlaç Genel Müdürü Oğuz Akandil, 70 yıldan bu yana ilaç sanayinde hem üretimde hem ihracatta hem de Ar-Ge’de öncü niteliğindeki işlere imza attıklarını ve bugün Türkiye’nin ilaçta dünya markalarını yaratan bir şirketi haline dönüştüklerini belirterek “70. yılımızda bizi dijital geleceğe taşıyacak yepyeni bir adım atarak altyapı dönüşüm projemiz rubIQon’u hayata geçiriyoruz” dedi.

Akandil, şunları kaydetti; “Veri temelli bir şirkete dönüşme vizyonumuz çerçevesinde başlattığımız rubIQon projesi sayesinde, teknolojinin sunduğu sınırsız yetkinliklerden azami derecede faydalanabileceğiz. Yüzde yüz yerli sermaye ile Türkiye’de kurulmuş, bugün 50’den fazla ülkeye ihracat yapan uluslararası bir ilaç şirketi olarak; bu dönüşümü, 20’nin üzerindeki ülkedeki organizasyonlarımıza da taşımayı planlıyoruz. RISE with SAP platformu üzerine inşa edeceğimiz projenin, kapsam bakımından Türkiye’nin yanı sıra Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’yı kapsayan EMEA bölgesinde de sektörümüze referans olmasını umuyoruz. rubIQon ile küresel çapta dijitalin sunduğu en iyi uygulama ve süreçleri benimseyerek artıracağımız çeviklik ile ülke ekonomimize ve toplum sağlığına olan katkımızı daha da artırmayı amaçlıyoruz.”

Bahri Danış: “Türkiye ilaç sektörüne örnek olacak”

Projeye ilişkin değerlendirmelerini paylaşan NTT DATA Business Solutions Türkiye & MENA CEO’su Dr. Bahri Danış, “30 yılı aşkın deneyimi ve farklı sektörlerde edindiği bilgi birikimiyle NTT DATA Business Solutions Türkiye, müşterilerinin iş süreçlerini bir üst seviyeye taşıyor.

Bu kapsamda Türkiye’nin öncü ilaç şirketlerinden Nobel ile başlattığımız işbirliğinden dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Nobel İlaç, dünyanın lider şirketlerinin kullandığı RISE with SAP'yi seçerek veri temelli dönüşüm ve dijitalleşme bağlamında öncülüğünü pekiştiriyor. Kurumsal kaynak yönetimini buluta taşımayı hedefleyen dijital dönüşüm projesi “rubIQon” kapsamında oluşturulacak sistemin omurgasında, Microsoft AI platformuyla birlikte çalışacak olan RISE with SAP platformu yer alacak. Böylesine geniş kapsamlı projemizin ilk fazını, bir yıl içinde canlıya almayı planlıyoruz. NTT DATA Business Solutions olarak bize düşen, yetkin ekibimiz, sektörel bilgi birikimimiz ve kesintisiz desteğimizle Nobel İlaç’ın en kısa sürede en iyi yatırım geri dönüşünü almasını sağlamak” dedi.

Dr. Bahri Danış, “Yurt dışı ve yurt içinde bulunan beş kampüste 11 üretim tesisi ile 50'den fazla ülkede büyük ölçekli operasyonlar yürüten Nobel’in bu dönüşümünün Türkiye’de bir ilki temsil etmesi, ilaç sektörüne de ilham kaynağı olacak. Bu kapsamlı dönüşüm yolculuğuna NTT DATA Business Solutions Türkiye ile çıkan Nobel İlaç’a teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Uğur Candan: “RubIQon projesi, Nobel İlaç’ın daha fazla değer üretmesini mümkün kılacak”

SAP’nin RISE with SAP ile bulutta uçtan uca iş dönüşümünü sağladığını vurgulayan SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan ise, “Dünyanın en büyük kurumsal uygulama yazılımı sağlayıcısı olan SAP, iş ve teknolojinin bağlantı noktasında benzersiz bir konuma sahip. Omurgasını tüm sektörler için pazar lideri ERP çözümümüz SAP S4/HANA'nın oluşturduğu RISE with SAP paketimiz, altyapıdan uygulamaya entegre çözümleriyle şirketleri akıllı işletmelere dönüştürürken, daha dirençli, daha verimli ve daha çevik olmalarına yardımcı oluyor. Yapay zekanın iş dünyasındaki oyunun kurallarını baştan yazacağı bir dönemin eşiğinde, üretken yapay zekayı da süreçlerin tam merkezine dahil eden rubIQon projesi, Nobel İlaç’ın daha fazla değer üretmesini mümkün kılacak. SAP’nin küreseldeki pazar liderliğini Türkiye pazarında pekiştiren deneyimli iş ortağımız NTT DATA Business Solutions Türkiye’nin, Türkiye’de ilaç sektörünün öncüsü konumundaki Nobel İlaç ile bir ilke imza atacak olmasından gurur ve mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.