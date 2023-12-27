TÜRK-İŞ asgari ücret kararına muhalefet şerhi koydu

Kaynak: Haber Merkezi
TÜRK-İŞ asgari ücret kararına muhalefet şerhi koydu
TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'a, asgari ücret tutarını kabul etmediklerini ve muhalefet şerhi koyacaklarını belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı açıklamada, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti açıkladı. Işıkhan açıklamasında, 1 Ocak 2024'ten itibaren asgari ücret yüzde 49 zamla 17 bin 2 liraya çıkacağını ve bu rakamın yıl boyunca geçerli olacağını belirlenen asgari ücretin 700 lirasının devlet tarafından ödeneceğini açıkladı.

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TÜRK-İŞ'İN BEKLENTİSİNİ KARŞILAMADI

İşçi tarafını temsil eden Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ise yaptığı açıklamada, beklentilerinin 18 bin lira ve yılda iki zam olduğunu açıkladı.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay açıklamasında "İki saat öncesine kadar resmi rakam söylemedik. Talebimiz 18 bin liraydı ve yılda iki kere müzakerenin yapılmasıydı. Fiyat artışları ortada. Ama anlaşılan rakam 17 bin lira. Enflasyon durmadığı sürece bir kereyle asgari ücret talebini yerine getiremeyiz." dedi

KATILMIYORUZ

Sözlerine devam eden Atalay, asgari ücret tutarını kabul etmediklerini ve muhalefet şerhi koyacaklarını belirterek, "Katılmıyoruz, muhalefet şerhi koyacağız haberiniz olsun." dedi

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