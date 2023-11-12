Türk Kalp Vakfı’nda Kenan Güven yeniden başkan

YENİÇAĞ - Faruk Malik

Türk Kalp Vakfı’nda 33 yıldır, Sayman ve Başkan Yardımcılığı gibi çeşitli görevlerde bulunan, 7 yıldır Mütevelli Heyet ve Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Kenan Güven, Ekim ayı sonunda gerçekleştirilen Olağan Mütevelli Heyet Toplantısı’nda oy çokluğu ile yeniden başkan seçildi.

Kenan Güven Başkanlığındaki Yönetim Kurulu şöyle oluştu:

Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Şevket Ayaz.

Başkan Yardımcıları: Ali Cem Duran, Serdar Çiloğlu.

Genel Sekreter: Gül Taştaban.

Genel Sekreter Yardımcısı: M. Sedat Özsoy

Sayman: Mustafa Dandik.

Sayman Yardımcısı: Betül Hatice Mermertaş

Üyeler: Nur Sırmacı, Hayriye Midillioğlu, Prof. Dr. Türkan Ertuğrul, Mine Berkan, Prof. Dr. Bilgin Giray, Adem Can Şehmen, Av. İbrahim Kaya Kadirbeyoğlu.

Kenan Güven toplantı sonrası yaptığı konuşmada; tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de çok olumsuz etkileyen pandemi, depremlerin yıkıcı etkileri ve diğer bütün sıkıntılara rağmen, Türk Kalp Vakfı’nın güvenilirliği ve bilinirliğini koruyarak yoluna devam ettiğini belirtti.

Kenan Güven; “48 yıldır kalp damar hastalıkları konusunda halkı bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarına öncülük yapan Vakfımızın, ülke çapında yaptığı önemli etkinlikler yanında uluslararası çalışmalar ve projelerle de Türkiye’nin adının birçok ülkede yer alması ve anılmasına vesile olmasının onurunu yaşıyoruz.

Son 10 yıl içinde ulusal alanlarda olduğu gibi uluslararası alanda da birçok proje ve çalışma gerçekleştirdik.

2013 yılında İstanbul’da Vakfımız ev sahipliğinde, 33 ülkeden Avrupa Kalp Birliği üye kuruluşun katılımıyla gerçekleşen “Avrupa Kalp Birliği Genel Kurulu”nu başarılı bir şekilde gerçekleştirdik.

2016-2017 yılları arasında merkezi İsviçre’de bulunan UEFA’nın bir teklifi olan ve 99 ülkenin üye olduğu Dünya Kalp Federasyonu projesi olan “Şehirdeki Çocuklar Projesi” ile ilköğretim çağındaki çocukların spor ve haraketli bir yaşam tarzı edinmeleri için yaptığımız çalışmayı, pilot bölge olarak seçtiğimiz İstanbul Şişli’de gerçekleştirdik.

2019-2021 yılları arası bir Avrupa Birliği Projesi olan, İtalyan Kalp Vakfı katkılarıyla, Batman’daki ilköğretim çağındaki çocukların ailelerinin kalp damar hastalıkları konusunda bilgilendirilmeleri çalışmalarımızı da başarıyla gerçekleştirdik.

35 yıldır çok çeşitli etkinliklerle organize ettiğimiz Kalp Haftaları, 24 yıldır gerçekleştirdiğimiz Dünya Kalp Günleri ve ayrıca, ülke çapında birçok kalbe dokunarak yaptığımız farkındalık çalışmalarımızı, Cumhuriyetimizin 100. yılında da sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.