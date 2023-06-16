Türk kardeşlerin dehşete düşüren görüntüleri. Kanada, Ağrılı kardeşlerin kılıçlı kavgasını konuşuyor

Ferhat Aydemir (26) kardeşi Mehmet Aydemir'i (24) cadde ortasında kılıçla yaraladı. Mehmet Aydemir kanlar içinde çıplak şekilde kaçarken, Ferhat Aydemir elinde kılıç ve sopa ile peşinden gitti. Olay yerine gelen polis ekipleri Ferhat Aydemir'i gözaltına aldı. Mehmet Aydemir ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, 7 Haziran 2023 Çarşamba günü akşam saatlerinde Downsview bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre, Türkiye'den Kanada'ya giden iki kardeş arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ferhat Aydemir eline bir kılıç alarak kardeşi Mehmet Aydemir'e saldırdı. Kılıç darbeleriyle ağır yaralanan Mehmet Aydemir, çıplak vaziyette yardım aramak için caddeye fırladı. Ferhat Aydemir ise elinde kılıç ve sopa ile kardeşinin peşinden koştu.

Olay yerine gelen polis ekipleri, Ferhat Aydemir'i yakalayarak gözaltına aldı. Yaralanan Mehmet Aydemir ise ambulansla hastaneye götürüldü. Tedavi altına alınan Mehmet Aydemir'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Ferhat Aydemir'in tutuklanarak yargılanacağı belirtildi. Olay anına ait görüntüler ise sosyal medyada paylaşıldı.