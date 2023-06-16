Türk kardeşlerin dehşete düşüren görüntüleri. Kanada, Ağrılı kardeşlerin kılıçlı kavgasını konuşuyor

Kanada'nın Toronto kentinde yaşayan Ağrılı iki kardeş arasında çıkan kavga kanlı bitti.

Türk kardeşlerin dehşete düşüren görüntüleri. Kanada, Ağrılı kardeşlerin kılıçlı kavgasını konuşuyor

Ferhat Aydemir (26) kardeşi Mehmet Aydemir'i (24) cadde ortasında kılıçla yaraladı. Mehmet Aydemir kanlar içinde çıplak şekilde kaçarken, Ferhat Aydemir elinde kılıç ve sopa ile peşinden gitti. Olay yerine gelen polis ekipleri Ferhat Aydemir'i gözaltına aldı. Mehmet Aydemir ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, 7 Haziran 2023 Çarşamba günü akşam saatlerinde Downsview bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre, Türkiye'den Kanada'ya giden iki kardeş arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ferhat Aydemir eline bir kılıç alarak kardeşi Mehmet Aydemir'e saldırdı. Kılıç darbeleriyle ağır yaralanan Mehmet Aydemir, çıplak vaziyette yardım aramak için caddeye fırladı. Ferhat Aydemir ise elinde kılıç ve sopa ile kardeşinin peşinden koştu.

Olay yerine gelen polis ekipleri, Ferhat Aydemir'i yakalayarak gözaltına aldı. Yaralanan Mehmet Aydemir ise ambulansla hastaneye götürüldü. Tedavi altına alınan Mehmet Aydemir'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Ferhat Aydemir'in tutuklanarak yargılanacağı belirtildi. Olay anına ait görüntüler ise sosyal medyada paylaşıldı.

v-2023-06-16-21h55m54s691.png

v-2023-06-16-21h56m09s092.png

Öne Çıkanlar
Erden Timur'dan flaş Lale Orta açıklaması! 'Lale Orta'yı istemiyoruz'
Erden Timur'dan flaş Lale Orta açıklaması! 'Lale Orta'yı istemiyoruz'
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na büyük kıyak
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na büyük kıyak
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin içindeki virüsü açıkladı
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin içindeki virüsü açıkladı
Talisca'dan flaş Beşiktaş açıklaması. 'Melo da biliyor'
Talisca'dan flaş Beşiktaş açıklaması. 'Melo da biliyor'
TİP kendi üyesini polise ihbar etti. Sosyaliste bak sen
TİP kendi üyesini polise ihbar etti. Sosyaliste bak sen
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Son Haberler
Son dakika... Alparslan Kuytul hakkında tahliye kararı Güncel
Son dakika... Alparslan Kuytul hakkında tahliye kararı
Hindistan'daki tren kazasında ölü sayısı 290'a yükseldi Dünya
Hindistan'daki tren kazasında ölü sayısı 290'a yükseldi
Cengiz Ünder sahneye çıktı, Türkiye'yi öne geçirdi Spor
Cengiz Ünder sahneye çıktı, Türkiye'yi öne geçirdi
Ünlü gazeteci Fatih Terim'in Milli Takım'la anlaştığını duyurdu Spor
Ünlü gazeteci Fatih Terim'in Milli Takım'la anlaştığını duyurdu
Ata Demirer'e 'Bursa kebabı' şoku. Fiyatlara isyan etti Magazin
Ata Demirer'e 'Bursa kebabı' şoku. Fiyatlara isyan etti
Pentagon belgelerini sızdırmıştı. 92 yaşında hayatını kaybetti Dünya
Pentagon belgelerini sızdırmıştı. 92 yaşında hayatını kaybetti