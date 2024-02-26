Türk kızı doktor dünyaca ünlü bilim kuruluşuna üye yapıldı

Türk kızı doktor Aybüke Fatma Sapmaz, "Non Alkolik Karaciğer Yağlanması" alanında yaptığı başarılı çalışmanın sonucu olarak dünyanın en prestijli bilim kurullarından biri olan ve ABD'de ünlü bilim insanları, mühendislerin bulunduğu Sigma Xi’ye üye olma hakkı verildi.

Başarılı doktor Sapmaz, yaptığı açıklamada, "Dünyanın en prestijli bilim kuruluşlarından biri olan Sigma Xi'e üyelik hakkı kazandığım için hem çok mutlu hem de çok gururluyum" ifadelerini kullandı.

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni 2020 yılında başarıyla bitiren Sapmaz, daha önce çok sayıda kongrede sunum yaptığını ve tıpta birçok alanda araştırmalara katkı sunduğunu ifade etti.

Sapmaz, tıp fakültesinden mezun olduktan sonra Washington'a yerleştiğini, burada araştırmalarını ve bilimsel çalışmalarını yürüttüğünü söyledi.

"Non Alkolik Karaciğer Yağlanması" alanında yaptığı çalışmayla başarı elde ettiğine dikkati çeken Sapmaz, Sigma Xi üyeliğinin fiziksel, yer, biyolojik ve sağlık bilimleri de dahil olmak üzere bilim ve mühendisliğin tüm alanlarındaki araştırmacılara açık olduğunu bildirdi.

BÜNYESİNDE 200'DEN FAZLA NOBEL ÖDÜLLÜ BİLİM İNSANI BULUNUYOR

Dünyanın en eski bilim kuruluşlarından biri olan ve 1900'lü yıllarda kurulan Sigma Xi, 200'den fazla Nöbel Ödülü'ne sahip üyesiyle özellikle bili dünyasında dikkati çekiyor.

Üyeleri, bilim ve teknoloji alanlarında çalışmalar yapan Sigma Xi'nin, çok sayıda ülkeden 60 bine yakın üyesi bulunuyor.