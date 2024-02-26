EYT'yi kaçıranlar için müjde gibi bir haber. Kademeli emeklilik düzenlemesi geliyor

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimi öncesinde yasallaşan EYT düzenlemesi bir kesimi sevindirirken, bir kesimi de üzmüştü. O üzülenler, sigorta girişi 8 Eylül 1999 sonrası olan vatandaşlardı. İktidar yerel seçim öncesi çalışma yürüttüğü belirtilirken, İktidar yanlısı medya AKP'nin Kademeli Emeklilik Düzenlemesi'ni duyurmaya hazırlandığını iddia ediyor. O duyuruyla birlikte uygulamanın kimleri kapsayacağı netlik kazanacak.

EYT SEÇİM ÖNCESİ YASALLAŞMIŞTI

1 Mart 2023 tarihinde yasallaşan EYT düzenlemesi ile ilk aşamada 2 milyon 250 bin vatandaş yararlanda.Düzenlemeye son anda eklediği 'kademeli prim sistemi' ile milyonlarca vatandaş mağdur oldu.



EYT düzenlemesinde temel olarak 8 Eylül 1999 ve öncesi alınınca, daha sonra SGK girişi olan vatandaşlar yıllarca emeklilik beklemek zorunda kalacağı ortaya çıktı..

Söz konusu uygulamayı 'çifte standart' olarak tanımlandı. Devletin, vatandaşları arasında ayrım yapamayacağını belirten bazı kişiler, konuyu mahkemelere taşımış olsa da, hükümetin EYT kapsamında yeni bir adım atmaya hazırlandığı öne sürülüyor.



EYT'DEN YARARLANAMAYANLAR İÇİN KADEMELİ EMEKLİLİK SİSTEMİ GELİYOR



Staj ve çıraklık mağdurlarıyla birlikte, EYT'yi kısa tarihlerle kaçıran milyonlarca vatandaşın tepkisi sonrası harekete geçen hükümet, yerel seçim öncesinde ilk kez Kademeli Emeklilik Sistemi üzerinden emeklilik bekleyen milyonlara müjdeli haber verdi.



AKP'ye yakınlığı ile bilinen A Para kanalı tarafından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"EYT'DEN YARARLANAMAYANLAR İÇİN YENİ BİR KADEMELİ EMEKLİLİK DÜZENLEMESİ



- Bakanlık harekete geçti! Yapılan çalışmanın onaylanması halinde, 2000 ve 2008 arası sigorta girişi olanlar, istenen koşulları sağladıkları taktirde emekli olabilecekler.



- 9 Eylül 1999 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6250 prim günü, erkekler için 45 yaş ve 6250 prim gün şartı aranacak."