Türk Lirası reelde 3 yılın zirvesinde

Düzenleme: Kaynak: AA
Türk Lirası reelde 3 yılın zirvesinde

Reel efektif döviz kuru endeksi, Haziran 2024'te TÜFE bazında 0,36 puan artışla 61,90'a yükselirken, Türk lirası reel anlamda Eylül 2021'den beri en değerli seviyesini gördü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan geçici veriler kapsamında, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında geçen ay bir önceki aya oranla 0,36 puan yükseliş göstererek 61,90 oldu. Endeks, Mayıs 2024'te 61,54 seviyesindeydi..

Yine bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 0,38 puan artış kaydederek 93,92'den 94,30'a çıktı.

Türk lirasının değeri, 2023’ün aynı ayına oranla TÜFE bazında 10,25 puan artış gösterirken, ilgili değişim yaklaşık son 5 senenin en güçlü yıllık değerlenmesini ifade ediyor.

Türk lirasının reel değeri böylelikle yaklaşık son 3 senenin de zirvesini görürken, Yİ-ÜFE bazında da 7,13 puan artış gösterdi.

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