Türk lobilerinin baskısıyla Rum asıllı milletvekili partisinden uzaklaştırıldı. Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs'taki varlığına "işgal" dedi

Kıbrıs-Rum asıllı ALP üyesi milletvekili Theophanous, parlamentoda Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs'taki varlığını "işgal" olarak nitelendirmesiyle başlayan tartışmaların ardından, Türk lobilerinin baskısıyla partisinin alt grubundan süresiz uzaklaştırıldı.

KAYNAK: AA
Türk lobilerinin baskısıyla Rum asıllı milletvekili partisinden uzaklaştırıldı. Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs'taki varlığına "işgal" dedi

Kıbrıs-Rum kökenli milletvekili Theophanous, 2 Ağustos'ta Victoria Parlamentosunda yaptığı konuşmada, Türkiye'yi Kıbrıs'ta katliamlar gerçekleştirmekle suçladı ve Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs'taki varlığını "işgal" olarak nitelendirdi.

Bu konuşma parti içinde tartışmalara neden olurken Türk toplumu tarafından da büyük tepkiyle karşılandı.

OzzyTurks adlı medya kuruluşunun gündeme taşıdığı ve birçok Türkiye dostu siyasetçinin sosyal medya hesabından paylaştığı haberin ardından Avustralya Türk Çıkarlarını Müdafaa Birliği (ATAA), konuya ilişkin toplumun tepkisini Eyalet Başbakanı Daniel Andrews'a iletti.

ATAA ve OzzyTurks, Theophanous'un, Dünya Parlamentolar Arası Helenler Grubu'na ait açıklamayı birebir eyalet parlamentosuna taşımasının "yabancı bir hükümetin çıkarlarını savunma amaçlı yasa dışı bir girişim" olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceğini sordu.

Bunun üzerine parti içinde bağlı olduğu grup, Theophanous'u gruptan süresiz uzaklaştırdı.

Türk lobisinin zaferi olarak yorumlanan olayın parti içindeki yankıları sürüyor.

Yaşanan gelişmelerin, Türkiye ve Türk karşıtı girişimleri hareketlendirmesi bekleniyor.

zfvsdgdfh.jpg

Öne Çıkanlar
MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 62 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 62 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi ile ilgili çok önemli açıklama. Depremin gerçekte nerede olacağını söyledi
Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi ile ilgili çok önemli açıklama. Depremin gerçekte nerede olacağını söyledi
Atatürk'ü sevmiyorum diyen kişiye vatandaş cevabını böyle verdi: Atatürk olmasaydı anan da başka olurdu baban da
Atatürk'ü sevmiyorum diyen kişiye vatandaş cevabını böyle verdi: Atatürk olmasaydı anan da başka olurdu baban da
İmamoğlu’nun 2028’deki rakibini açıklıyorum
İmamoğlu’nun 2028’deki rakibini açıklıyorum
Dolar ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar ne kadar kaç TL?
Dolar ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar ne kadar kaç TL?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 60 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 60 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Berber filminden ilk kare geldi Magazin
Berber filminden ilk kare geldi
Merih Demiral yeni takımına imzayı attı. Kazanacağı rakam dudak uçuklattı Spor
Merih Demiral yeni takımına imzayı attı. Kazanacağı rakam dudak uçuklattı
Amme suresi nasıl okunur? Amme suresinin anlamı ve faziletleri nelerdir? Keşfet
Amme suresi nasıl okunur? Amme suresinin anlamı ve faziletleri nelerdir?
Rüşvet alırken suçüstü yakalanan liman başkanı adliyeye sevk edildi Güncel
Rüşvet alırken suçüstü yakalanan liman başkanı adliyeye sevk edildi
Lev Enzelna suresi nasıl okunur? Lev Enzelna suresinin anlamı ve faziletleri nelerdir? Keşfet
Lev Enzelna suresi nasıl okunur? Lev Enzelna suresinin anlamı ve faziletleri nelerdir?
Milli sporcudan Olimpiyat müjdesi Spor
Milli sporcudan Olimpiyat müjdesi
Rüyada papa görmek ne anlama geliyor? Rüyada papa görmek neye işaret? Rüya Tabirleri
Rüyada papa görmek ne anlama geliyor? Rüyada papa görmek neye işaret?