Türk mitolojisinde Aysar kimdir? Aysar ne demek?

Türk ve Anadolu halk inancında değişken karakterli kişilere Aysar denir.

Türk mitolojisinde Aysar kimdir? Aysar ne demek?

Ay’a bağlı olarak karakteri ve huyu değişen kişi1 ve onun yaşadığı psikolojik duruma Aysar deniyor.

Aysamak fiili de aynı şekilde bu değişken ruh halini ve sonuçlarını anlatmakta kullanılır.

Batı mitoloji ve masallarında yer alan ve dolunayda kurda dönüşen Kurt Adam motifi bu anlayışın bir dışavurumudur.

Eski uygarlıklarda ve halk inançlarında insanların uykularında gezinmeleri dolunay ışığı tarafından çekilmelerine bağlanmıştır.

Günümüzde ise Ay’ın evrelerine bağlı olarak depremlerin, kasırgaların arttığı, hattâ cinayetlerin, intiharların, kazaların çoğaldığı; kadınların aybaşları ve hastaların sara nöbetleri ile ayın çekim gücü arasında ilişki bulunduğu öne sürülmektedir.

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