Türk mitolojisinde Calın nedir?

Türk ve Altay mitolojisinde yalın ve çalın olarak da bilinen Calın, kutsal merasim olarak tanımlanır.

Bu tören büyükçe bir ağacın altında gerçekleştirilir.

Bu ağaç Uluğkayın’ı temsil eder. Yere üç direk saplanıp tepeleri oyularak veya üzerlerine birer bardak koyularak içlerine kımız doldurulur.

Şaman alana gelerek ellerinde ağaç dalları tutan 39 kız ve 39 erkekle birlikte kırınır (dans eder). Burada kırkıncı kişi kendisidir ve bu rakamın kutsallığı ile ilgili de bir yaklaşım vardır.

Yer anayı temsil eden üç direğin yanına vararak Calın alır. Orada gerçekleşen kutsal irtibata Calın Almak denir.

Etimolojik olarak Calın, Cal/Çal/Yal kökünden türemiştir. Yalın sözcüğü ateş, alev demektir. Çıplaklık ve basitlik içeriği de bulunur.