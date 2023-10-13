Türk mitolojisinde Calın nedir?

Türk ve Altay mitolojisinde Calın, kutsal merasim anlamına gelir.

Türk mitolojisinde Calın nedir?

Türk ve Altay mitolojisinde yalın ve çalın olarak da bilinen Calın, kutsal merasim olarak tanımlanır.

Bu tören büyükçe bir ağacın altında gerçekleştirilir.

Bu ağaç Uluğkayın’ı temsil eder. Yere üç direk saplanıp tepeleri oyularak veya üzerlerine birer bardak koyularak içlerine kımız doldurulur.

Şaman alana gelerek ellerinde ağaç dalları tutan 39 kız ve 39 erkekle birlikte kırınır (dans eder). Burada kırkıncı kişi kendisidir ve bu rakamın kutsallığı ile ilgili de bir yaklaşım vardır.

Yer anayı temsil eden üç direğin yanına vararak Calın alır. Orada gerçekleşen kutsal irtibata Calın Almak denir.

Etimolojik olarak Calın, Cal/Çal/Yal kökünden türemiştir. Yalın sözcüğü ateş, alev demektir. Çıplaklık ve basitlik içeriği de bulunur.

Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 117. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 117. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
D&R Erdoğan’la ilgili ne yapacağını şaşırdı. Bu kitabı buraya kim koydu?
D&R Erdoğan’la ilgili ne yapacağını şaşırdı. Bu kitabı buraya kim koydu?
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda. Bakan Şimşek’in talimat verdiği açıklandı
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda. Bakan Şimşek’in talimat verdiği açıklandı
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Son Haberler
Şırnak'ta bazı alanlara özel güvenlik bölgesi kararı Gündem
Şırnak'ta bazı alanlara özel güvenlik bölgesi kararı
Sarımsaklı fellah köftesi nasıl yapılır? MasterChef All Star sarımsaklı fellah köftesi tarifi için malzemeler neler? Gündem
Sarımsaklı fellah köftesi nasıl yapılır? MasterChef All Star sarımsaklı fellah köftesi tarifi için malzemeler neler?
Uzmanı uyarılarını sıraladı. Sonbaharda üst solunum yolu enfeksiyonlarına dikkat Sağlık
Uzmanı uyarılarını sıraladı. Sonbaharda üst solunum yolu enfeksiyonlarına dikkat
Hollywood’da görüşmeler askıya alındı Kültür Sanat
Hollywood’da görüşmeler askıya alındı
Balkondan düşen 16 yaşındaki Eylül yaşam mücadelesini kaybetti Gündem
Balkondan düşen 16 yaşındaki Eylül yaşam mücadelesini kaybetti
Taşıdığı yatakla birlikte çukura düştü. İnanılır gibi değil. Fıkra gibi olay Gündem
Taşıdığı yatakla birlikte çukura düştü. İnanılır gibi değil. Fıkra gibi olay
Ronaldo'ya 99 kırbaç cezası! Bütün dünya bu videoyu konuşuyor Spor
Ronaldo'ya 99 kırbaç cezası! Bütün dünya bu videoyu konuşuyor