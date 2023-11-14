Türk mitolojisinde Emegen ne demek?

Çirkin, insanüstü, zaman zaman birden fazla başı olan dev varlıklara Emegen denir. Türk mitolojisinde Emegen’e İmegen de denir.

Her doğum sırasında ise yüzden fazla çocuk doğurdukları bilinen Emegenlerle, Nart kahramanları sürekli savaş halindedir.

Efsanelere göre, Tanrılar, yeryüzünü emegenlerin kötülüğünden korumak için Nartları yaratmıştır. Bu yüzden Nartlar sürekli emegenlerle savaşıp durmaktadırlar.

"Emen" ruh can demektir, ayrıca ağaç dikmek için açılan çukuru da ifâde eder. Kafkasyadaki diğer halkların dilleriyle de ilgisi bulunduğu muhakkaktır.