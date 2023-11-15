Türk mitolojisinde Erbörü ne demek?

Kurda dönüşebildiğine inanılan kişiye Erbörü denir. İşte detaylar…

Türk mitolojisinde Erbörü ne demek?

Dolunayın etkisi ile kurda dönüşen kişiler olduklarına inananlara Erbörü deniyor. Çok eskinden beri kurt adam öykülerine inanılıyor.

Tarihin babası olarak nitelendirilen M.Ö. 5. yüzyılda yaşamış olan eski Yunanlı Herodot ise dilediklerinde kurda, dilediklerinde insana kolayca dönüşebilen bir insan türünden söz eder.

Bir görüşe göre yüzyıllar önce, insanlığın erken tarihlerinde kurt adam doğal olmayan bir istekle insan etine açlık duyan bir canlı türü olarak kabul edilirdi.

Eskilerin söylediğine göre, kurda dönüşen kişi insan sesini ve insan gözlerini muhafaza eder. Ancak vahşî dört ayaklı kurdun kuvvet ve kurnazlığını taşırdı.

Kurt adamın kim olduğunu ses ve gözlerinden tanımak mümkündü. Türk halk kültüründe "Erbörü" Erbörü, Türk halk inancında kurt adama verilen isimdir.

Dolunayda kurda dönüşen kişidir. Dişi olanları için “Eşbörü” kullanılır.

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