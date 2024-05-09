Türk müşterileri almayan taksiciler Araplardan para dayağı yedi. Arap misafirlerimiz taksimetre ücretini fazla buldu

Kaynak: İHA
Türk müşterileri almayan taksiciler Araplardan para dayağı yedi. Arap misafirlerimiz taksimetre ücretini fazla buldu
Pendik'te taksimetre ücretini fazla bulan bir grup yabancı turist ile taksi şoförü arasında yumruklu kavga çıkarken, tarafların birbirinden şikayetçi oldu.

Pendik'in Şeyhli Mahallesi'nde geçtiğimiz gün taksici ile yabancı uyruklu yolcular arasından kavga meydana geldi.

İddiaya göre, bir taksiye binen 5 yabancı turist, inecekleri noktaya geldiğinde taksi şoförü tarafından talep edilen taksimetre ücretini fazla buldu. Durum sonrası iki taraf arasında sözlü tartışma çıkarken, taksi içerisinde sözlü tartışma çıktı.

TARAFLAR BİRBİRİNE YUMRUKLA SALDIRDI

Tartışma dışarıya taşarken, taraflar birbirine yumruklarla saldırdı. İhbar üzerine adrese gelen polis araya girerek kavgayı sonlandırdı.

Tarafların birbirinden şikayetçi olduğu öğrenilirken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

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