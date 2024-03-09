Türk öğrenciler yaptı: 3,5 milyon dolar değere ulaştı

Üniversiteli Türk öğrencilerin geliştirdiği yapay zeka tabanlı görsel üretim programı, teknoloji dünyasında büyük bir başarı elde etti. Program, bir yılda 3,5 milyon dolarlık bir değere ulaştı ve 10 ay içinde 2 milyon kullanıcıya erişti. Stockimg Al adı verilen bu uygulama, genç girişimcilerin dikkatini çekerek teknoloji dünyasında adlarını duyurdu.

Program sayesinde saniyeler içinde çeşitli görseller üretilebiliyor. Stok fotoğraflar, logo tasarımları, posterler gibi görsel içerikler, programın algoritmasıyla hızlı bir şekilde oluşturulabiliyor.

Stockimg Al projesinin fikir aşamasından şirketleşme sürecine kadar olan yolculuğunu anlatan kurucu Buğrahan Zeki Kadak, üniversite yıllarından beri projeler ürettiklerini ve yapay zeka alanında bir uygulama geliştirme fikrinin doğduğunu belirtti. İsmail Berhan Perincekli'nin desteğiyle şirketlerini kurduklarını ifade etti.

Uygulamanın kullanım alanları hakkında bilgi veren Kadak, sosyal medya gönderilerinden logolara, stok fotoğraflardan posterlere kadar birçok görselin program aracılığıyla üretilebileceğini vurguladı. Kullanıcıların sadece birkaç kelime yazarak istedikleri görseli oluşturabildiğini söyledi.

Stockimg Al'ın büyüme ve kullanıcı sayısındaki artış hakkında konuşan Kadak, 10 ayda 2 milyon kullanıcıya ulaştıklarını ve şirket değerlerinin 3,5 milyon dolara ulaştığını belirtti. Kullanıcıların büyük bir kısmının ABD ve Avrupa'dan olduğunu ifade etti.

Kadak, yapay zekanın gelecekte iş kollarını etkileyeceğini ancak yeni fırsat alanları da yaratacağını düşündüklerini söyledi. Yapay zekanın gelişmesiyle birlikte birçok alanda yeni uygulamaların ortaya çıkabileceğine ve insanların yazılım bilmeden bile yapay zeka aracılığıyla başarılı projeler geliştirebileceğine dikkat çekti.