Türk Polis Teşkilatından kuruluşunun 179'uncu yılına özel video

Kaynak: AA
Türk Polis Teşkilatından kuruluşunun 179'uncu yılına özel video
Türk Polis Teşkilatı, 179. kuruluş yıldönümünü özel bir video ile kutladı.

Teşkilatın sosyal medya hesabında paylaşılan videoda "Kahramanlar her yerde ve her koşulda, milletimizin yanında, milletimizin emrinde. 179 yıldır olduğu gibi bugün de yarın da. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sağlıklı ömürler diliyoruz." fadelerine yer verildi.

“Şehirdeki güven ve huzurun simgesi biziz” ifadesiyle başlayan paylaşımda, yunus timlerinden atlı polislere, narkotik birim çalışanlarından özel harekat birimine kadar teşkilatın çeşitli birimlerinde görev yapan personelin görüntüleri yer aldı.

Ayrıca, 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş’ta yaşanan depremde de teşkilatın yaraları sarmak için görev başında olduğu belirtildi.

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