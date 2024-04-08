Ordulular Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıldönümünü kutladı

Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıldönümü nedeniyle Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törene halk büyük bir katılım gösterdi. Çok sayıda vatandaşın katıldığı tören, çeşitli kurum ve derneklerin Atatürk Anıtı'na çelenk takdimi ile başladı. İlk takdim edilen çeleng Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'nünki oldu. Sonrasında sırasıyla Polis Şehitleri ve Malül Gazileri Yardımlaşma Derneği ve Türkiye Polis Emekleri Derneği'nin çelenkleri sunuldu. Günün anlam ve önemine binaen organize edilen protokol sırasında ilk üç çelenkten sonra sivil toplum örgütlerinin çelenklerine geçildi.

Çelenk merasiminin son bulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törene katılan Ordu İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan motorize ekipler konvoyunu görenleri mest etti. Pek çok katılımcı telefonlarıyla o anları kayıt altına aldı.