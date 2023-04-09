Türk Polis Teşkilatı 178 yaşında

Emniyet Genel Müdürlüğü, Resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Teşkilatın yaş günü için hazırlanan tanıtım videosu, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. 178’inci yıl filmi, ‘deprem’ teması üzerine kuruldu. Orman yangınları, sel, pandemi ve son olarak deprem gibi olağanüstü durumlarda, Türk Polis Teşkilatı’nın daima milletinin yanında olduğuna vurgu yapılan videonun mottosu; ‘Biz Oradaydık’ ve ‘Daima Yanınızdayız” ifadelerine yer verdi.



Emniyet Genel Müdürlüğü, belgesel niteliği gerçek hayattan kesitlerden oluşan bir video paylaştı.