Türk sineması tehlike altında. Sayıştay'ın raporuyla ortaya çıktı

Sayıştay’ın Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde yaptığı denetimde kurumun arşivinde bulunan 10 bine yakın Türk filminin yok olmak üzere olduğu ortaya çıktı.

Türk sineması tehlike altında. Sayıştay'ın raporuyla ortaya çıktı

Sayıştay, Mimar Sinan güzel Sanatlar Üniversitesi'nin Balmumcu yerleşkesinde bulunan Prof. Sami Şekeroğlu Sinema-TV Uygulama ve Araştırma Merkezi’ndeki Türk sinemasının erken dönemine ait kapsamlı film arşivinde yaptığı denetimde Türk sinemasının hafızası niteliğini taşıyan 10 bine yakın filmin yok olmak üzere olduğunu ortaya çıkardı.

Sanatsal değere sahip film, sinema makine ve ekipmanları, tarihi afişler, fotoğraf, slayt, senaryo ve yönetmen notlarının son derece ilkel koşullarda tutulduğu ve bir kısmının bozulduğuna dikkat çekildi.

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Cumhuriyet’ten Cengiz Karagöz’ün haberine göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ve üniversite yetkililerinin bu bağlamdaki sorumluluklarına dikkat çekilen raporda, “Merkezde, 10 bine yakın film olup bunların 6 bin 11 adedi yerli filmdir. Nitratlı filmler 2 bin 335 adettir ve diğer filmlere göre daha özel koşullarda saklanmaları gerekmektedir. Türkiye’nin sinema belleği niteliğindeki söz konusu eserlerin tahliyesi geciktikçe eserler deforme olmakta, riskli bir yapı içerisinde tutulduğundan tamamının yok olması tehlikesi ortaya çıkmaktadır” ifadeleri yer aldı.

Öte yandan Sayıştay’ın söz konusu durumla ilgili önceki yıllarda da uyarılarda bulunduğu öğrenildi.

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