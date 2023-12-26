Türk şirketin oyunu, dünyanın en yüksek gelir elde eden oyunu oldu. Candy Crush’ı tahtından etti

Kaynak: DHA
Türk şirketin oyunu, dünyanın en yüksek gelir elde eden oyunu oldu. Candy Crush’ı tahtından etti
Türkiye'nin ilk 'unicorn'larından (1 milyar dolar değerlemeye ulaşan şirket) olan teknoloji girişim firması Dream Games'in geliştirdiği 'Royal Match' oyunu, tüm dünyada en çok gelir elde eden mobil oyun oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türk oyun şirketi Dream Games’in dünyadaki diğer rakiplerini geride bırakarak 2023 yılında gelirini ikiye katladığını açıkladı.

Online uygulama mağazalarında yapılan satın almaları raporlayan Data.ai’nin verilerine göre, en çok ciro yapan oyun Dream Games'in geliştirdiği 'Royal Match' adlı oyun oldu.

İngiltere merkezli Financial Times (FT) gazetesi de şirketin başarısını, "İstanbul'da küçük bir ekip tarafından kurulan oyun firmasının Microsoft'un sahip olduğu Candy Crush gibi birçok oyunu gölgede bıraktı" ifadeleriyle satırlarına taşıdı.

FT, Türk şirketinin küçük ekibinin sürekli mobil oyunu daha iyi hale getirmek için çabaladığı ve kısa vadeli para kazanmaya çalışan diğer şirketler gibi olmadığı yorumunu yaptı.

Şirketin CEO'su Soner Aydemir, Peak Games'i dünya oyun devlerinden Zynga'ya 1.8 milyar dolar karşılığında sattıktan sonra 2019'da ekibiyle birlikte Dream Games'i kurmuştu.

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