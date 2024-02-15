Türk şirketine ABD’den terör yaptırımı

Amerika Birleşik Devletleri, "Terörle Mücadele Tanımları" çerçevesinde İran Merkez Bankası'nın (CBI) bir yan kuruluşu ile Birleşik Arap Emirlikleri'nde yerleşik iki kuruluşa, Türkiye'de yerleşik bir kuruluşa yaptırım kararı aldı.

ABD Hazine Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yaptı. Yaptırım listesine alınan kuruluşlar şöyle açıklandı,

İran Merkez Bankası'nın yan kuruluşu olan İran merkezli Informatics Services Corporation (ISC),

BAE merkezli Advance Banking Solution Trading ve Freedom Star General firmaları,

ISC'nin Türkiye temsilcisi olan Ted Teknoloji Geliştirme Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi.

Yaptırım listesinde adı geçen Pouria Mirdamadi adlı kişinin ise Fransa ve İran çifte vatandaşı olmasının yanı sıra ISC çalışanı olduğu ve Ted'in operasyonlarında yer aldığı belirtildi.

Açıklama "ABD ve İsrail hedeflerine saldıran Tahran'ı cezalandırmaya yönelik son çabaların temsili" ifadesi yer aldı.

Yaptırım kararına ilişkin "İran Merkez Bankası (CBI), Orta Doğu'yu daha da istikrarsızlaştırmayı amaçlayan iki kilit aktör olan İran Devrim Muhafızları'nın kolu olan Kudüs Gücü ve Hizbullah'a mali destek sağlanmasında kritik bir rol oynamıştır" denildi.