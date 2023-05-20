Türk şirketine Güney Afrika'dan 20 yıllık izin

Türk firması Karpowership, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin üç limanına 20 yıllık erişim izni aldı.

Türk şirketine Güney Afrika'dan 20 yıllık izin

Güney Afrika Ulaştırma Bakanğı'ndan yapılan açıklamada, bu iznin uygulanmasına yönelik güvenlik ve denetimin sağlanmasından, ulusal liman ve demir yolu taşımacılığı firması Transnet'in sorumlu olacağı belirtildi. Güney Afrika Elektrik Bakanı Kgosientsho Ramokgopa, yaptığı açıklamada, ülkenin acil durum elektrik ihtiyacını karşılayabilmek için yüzen enerji santrallerine başvurmanın kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre, Afrika'da elektriğe ihtiyacın en fazla olduğu ülkelerden Güney Afrika, aynı zamanda kıtanın en önde gelen sanayi, finans ve ticaret merkezlerinden biri olma özelliği taşıyor. Elektrik üretiminin yüzde 80'ini karşılayan kömürle çalışan santrallerin sık sık arızalanarak devre dışı kalmaları nedeniyle Güney Afrika'da, yeni yılın başından bu yana hemen hemen her gün 4 ile 12 saat arasında değişen elektrik kesintileri yaşanıyor.

Bu nedenle Karpowership firmasının yüzer enerji gemisi projesinin, Güney Afrika'nın acil elektrik ihtiyacının karşılanmasında önemli rol oynaması bekleniyor. Karpowership'in 36 yüzer enerji gemisinden oluşan 6 gigavat elektrik üretim kapasitesi bulunuyor.

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