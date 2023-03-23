23 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Türk Telekom Londra'da hava attı. London Lions'u devirdi

Türk Telekom Londra'da hava attı. London Lions'u devirdi

7Days Avrupa Kupası'nda Türk Telekom Londor Lions'u deplasmanda yendi.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 07:22
Takip Et

Türk Telekom İngiltere'de galip

Türk Telekom Londra'da hava attı. London Lions'u devirdi
+
Aa
-

Basketbol 7Days Avrupa Kupası B Grubu 17. hafta maçında Türk Telekom, deplasmanda İngiliz ekibi London Lions'u 89-84 yendi.

Cooper Box Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 26-19 önde bitiren Türk Telekom, soyunma odasına da 44-38 üstün girdi.

Üçüncü çeyreği 70-62 önde tamamlayan Türk Telekom, son ana kadar çekişmeye sahne olan karşılaşmadan 89-84 galip ayrıldı.

İki takımın da son 16 turuna kalmayı önceden garantilediği grupta Türk Telekom 12. galibiyetini alarak yeniden ikinci sıraya yükseldi.

London Lions ise 10. yenilgisini yaşadığı grupta 7. sırada kaldı.

Kupada normal sezonun son hafta maçları 28-29 Mart'ta oynanacak.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bu araç piyasanın altını üstüne getirebilir. Renault'tan 2. el araç fiyatına sıfır otomobil
1
﻿Bu araç piyasanın altını üstüne getirebilir. Renault'tan 2. el araç fiyatına sıfır otomobil
﻿Bu araç piyasanın altını üstüne getirebilir. Renault'tan 2. el araç fiyatına sıfır otomobil
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı'nı köşeye sıkıştırdı. Kızılay'ın maden suyu üretim tesisinin halini paylaştı
2
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı'nı köşeye sıkıştırdı. Kızılay'ın maden suyu üretim tesisinin halini paylaştı
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı'nı köşeye sıkıştırdı. Kızılay'ın maden suyu üretim tesisinin halini paylaştı
﻿Son seçim anketi açıklandı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında fark açıldı
3
﻿Son seçim anketi açıklandı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında fark açıldı
﻿Son seçim anketi açıklandı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında fark açıldı
﻿İkinci el araç piyasasında büyük değişim
4
﻿İkinci el araç piyasasında büyük değişim
﻿İkinci el araç piyasasında büyük değişim
﻿Araç Muayene İstasyonu'ndaki o ücreti geri aldı. Siz de paranızı geri alabilirsiniz
5
﻿Araç Muayene İstasyonu'ndaki o ücreti geri aldı. Siz de paranızı geri alabilirsiniz
﻿Araç Muayene İstasyonu'ndaki o ücreti geri aldı. Siz de paranızı geri alabilirsiniz
﻿AKP'ye geçmek için TFF'den istifa ettiler. 2 önemli isim meclise girmek Riva'daki koltuklarından kalktı
6
﻿AKP'ye geçmek için TFF'den istifa ettiler. 2 önemli isim meclise girmek Riva'daki koltuklarından kalktı
﻿AKP'ye geçmek için TFF'den istifa ettiler. 2 önemli isim meclise girmek Riva'daki koltuklarından kalktı
﻿İstanbul’a doğru geliyor. Nefes alamayacağız
7
﻿İstanbul’a doğru geliyor. Nefes alamayacağız
﻿İstanbul’a doğru geliyor. Nefes alamayacağız
﻿Domates yüklü kamyon yandı
﻿Domates yüklü kamyon yandı
﻿Domates yüklü kamyon yandı
﻿Tır ile ticari araç çarpıştı: Sürücüler ağır yaralandı
﻿Tır ile ticari araç çarpıştı: Sürücüler ağır yaralandı
﻿Tır ile ticari araç çarpıştı: Sürücüler ağır yaralandı
﻿Türk Telekom Londra'da hava attı. London Lions'u devirdi
﻿Türk Telekom Londra'da hava attı. London Lions'u devirdi
﻿Türk Telekom Londra'da hava attı. London Lions'u devirdi
﻿Soba bomba gibi patladı ev yandı
﻿Soba bomba gibi patladı ev yandı
﻿Soba bomba gibi patladı ev yandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.