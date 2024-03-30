Türk Telekom'a Çin'den 200 milyon dolar

Türk Telekom'a Çin'den 200 milyon dolar
Kaynak: Haber Merkezi
Türk Telekom Bank of China ve The Export-Import Bank of China ile 200 milyon euoluk kredi anlaşması imzaladı.
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Türk Telekom'a Çin'den 200 milyon dolar 1

Türk Telekom, şirketin gelecekteki yatırımlarını, stratejik girişimlerini ve büyüme planlarını desteklemek için önemli bir adım attı.

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Türk Telekom'a Çin'den 200 milyon dolar 2

Bu amaçla, Bank of China ve The Export-Import Bank of China ile 200 milyon euroluk uzun vadeli bir kredi anlaşması imzalandı.

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Türk Telekom'a Çin'den 200 milyon dolar 3

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamaya göre, söz konusu kredi anlaşması, Sinosure sigortası kapsamında gerçekleşti.

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Türk Telekom'a Çin'den 200 milyon dolar 4

Bu anlaşma, Türk Telekom'un mevcut ve gelecekteki büyük ölçekli yatırımlarını finanse etmek, stratejik girişimlerini desteklemek ve büyüme planlarını hayata geçirmek için önemli bir kaynak sağlayacak.

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Türk Telekom'a Çin'den 200 milyon dolar 5

Anlaşmanın detaylarına göre, kredinin nihai vadesi Mart 2029 olarak belirlendi.

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Türk Telekom'a Çin'den 200 milyon dolar 6

Yıllık faiz oranı eurıbor'a ek olarak yüzde 1,50 olarak belirlenirken, sigorta primi ve diğer peşin maliyetler de dahil olmak üzere toplam maliyet yıllık eurıbor'a ek olarak yüzde 3,37 olarak belirlendi.

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Türk Telekom'a Çin'den 200 milyon dolar 7

Bu kredi anlaşması, Türk Telekom'un gelecekteki büyüme stratejilerini desteklemek ve rekabet gücünü artırmak için önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

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Türk Telekom'a Çin'den 200 milyon dolar 8

Şirket, bu finansmanı etkin bir şekilde kullanarak, altyapı yatırımlarını güçlendirmeyi, teknolojik gelişmeleri desteklemeyi ve müşterilere daha iyi hizmet sunmayı hedeflemektedir.

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