Altın fiyatları için kritik gün. O tarihe dikkat

Altın fiyatları için kritik haftaya başladı. ABD Merkez Bankası Fed’in faiz indirimine ne zaman başlayacağına yönelik daha fazla yol gösterecek olan önemli ABD enflasyon verisi bu hafta açıklanacak.
ABD VERİLERİ İZLENECEK
ABD üretici fiyat endeksi (ÜFE) verilerinin Salı günü açıklanması beklenirken, kilit veri olan tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) Çarşamba günü yayımlanacak.
FED’E YOL GÖSTERECEK
Nisan ayı için beklenenden zayıf gelen ABD istihdam raporu sonrasında, bu yıl faiz indirimine yönelik beklentiler hız kazandı.
Yatırımcılar Fed’in Eylül ayında gevşeme döngüsüne başlamasını tahmin ediliyor. ABD'de enflasyona ilişkin verilerin yıl başından bu yana karışık sinyaller verdiğini anımsatan analistler, bu nedenle Çarşamba günkü verilerin öneminin daha da dikkat çektiğini belirtti.
ALTIN FİYATLARI E KADAR?
Ekonomik veriler ve jeopolitik riskleri yakından izleyen altın fiyatları yeni haftanın ilk gününde 2.340 dolardan işlem görüyor. Yurt içi tarafta ise gram altın fiyatı 2.584 TL, çeyrek altın 4.102 TL, Cumhuriyet altını ise 16.713 TL’den satılıyor.
ALTINDA İBRE YUKARIYI GÖSTERİYOR
Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Derya Hekim, “Jeopolitik riskler altına yarıyor. Altının şöyle enteresan bir hikayesi var bu sene. Çin altın alımlarını çok hızlandırdı.
Çin’in ve diğer gelişmekte olan ülkelerin bu talebi altın fiyatının aşağı inmesini engelleyen yegane faktörlerden biri. Altın aşağı inmiyor ama yukarı doğru gidecek yolu var. Bu da jeopolitik riskler ile dönem dönem yukarı gidişini hızlandırabiliyor” ifadelerine yer verdi.