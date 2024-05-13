Altın fiyatları için kritik gün. O tarihe dikkat

Çin’in ve diğer gelişmekte olan ülkelerin bu talebi altın fiyatının aşağı inmesini engelleyen yegane faktörlerden biri. Altın aşağı inmiyor ama yukarı doğru gidecek yolu var. Bu da jeopolitik riskler ile dönem dönem yukarı gidişini hızlandırabiliyor” ifadelerine yer verdi.