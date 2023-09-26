Türk Telekom'da EYT tırpanı

Özelleştirme sürecinin başladığı 2006'dan bu yana Türk Telekom, sık sık değişen kadrolarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Deneyimli personeli emekliliğe iterek kadrolarını güncelleyen Türk Telekom ilk olarak Elektrik Mühendisleri Odası'nın (EMO) 2021'de yaptığı açıklamasıyla gündem olmuştu.

EMO yönetimi açıklamasında “Yeniden yapılanma adı altında nitelikli ve deneyimli meslektaşlarımız emekliliğe zorlanıyor” ifadelerine yer vermişti. Açıklamanın devamında "Yönetim krizinin faturası deneyimli ve nitelikli meslektaşlarımıza, çalışanlara kesilemez. Özelleştirme aynı zamanda büyük istihdam kaybına yol açtı. 15 yılda, 17 bin istihdam eksilmesi görüldü. Personel giderlerinde tasarruf yapıldığı iddia edilirken, 2010-2015 yılları arasında rekor düzeyde temettü dağıtıldı" denilmişti.

20 EKİM'E KADAR SÜRE TANINDI

Yaşananların üzerinden geçen sürede EYT yasasının yürürlüğe girmesini fırsat bilen Türk Telekom 'deneyimli personel kıyımına' yeni bir kılıf buldu. Şirketin, kurum içi genelgeyle EYT’den emekliliği dolanlara dilekçelerini vermelerini istedikleri ortaya çıktı. Kurum sadece EYT'ye hak kazananları değil 2, 3 yıl sonra emekli olacakları da bu kapsama dahil etti. 20 Ekim 2023’e kadar süre tanınan çalışanlar, bu keyfi uygulamaya dur denmediği takdirde 300 ila 400 bin lira arasında hak kaybına uğrayacak.

'9 BİN LİRAYA MAHKUM EDECEKLER'

Konuya ilişkin açıklama yapan mağdur çalışanlar, "Bu uygulama ile 42-43 yaşlarındaki çalışanlar 8-9 bin lira emekli maaşlarına mahkum edilecek ve bu yaşlarda başka iş bulmak pek de kolay olmuyor. Özellikle bizim gibi Emekli Sandığı'na bağlı çalışanların emekli maaşları hizmet sürelerine göre çok düşük kalıyor. Biz 25 sene için 13 bin küsür alacağız mesela..." diyerek keyfi uygulamanın durdurulması talebinde bulundu.