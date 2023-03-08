8 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Erdem Can: Eforumuz kabul edilebilir değildi

Erdem Can: Eforumuz kabul edilebilir değildi

Türk Telekom'un başantrenörü Erdem Can, flaş açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 00:09
Takip Et

Türk Telekom'un hocasından flaş açıklamalar

Erdem Can: Eforumuz kabul edilebilir değildi
+
Aa
-

Basketbol 7Days Avrupa Kupası B Grubu'nun 15. haftasında konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Promitheas'ı 85-75 yenen Türk Telekom'un başantrenörü Erdem Can, takımının üçüncü çeyrekteki hücum performansının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Can, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, taraftarlara destekleri için teşekkür ederek, "Gerçekten sezon başından beri bizi son ana kadar destekliyorlar. Onların desteği olmadan başarılı olmak mümkün değil. O yüzden hepsinden aynı desteği sürdürmelerini rica ediyoruz." diye konuştu.

Promitheas ile yaptıkları maçta 10 sayı bulabildikleri ve farkın kapandığı üçüncü periyottaki oyunu eleştiren Erdem Can, "Üçüncü çeyrekteki hücum eforumuz kabul edilebilir değildi. Asist yapmadan bitirdiğimiz bir çeyrek oldu. Bu, bizim oyun stilimiz değil. Ondan sonra daha agresif ve tempolu oynayarak maçı kazanabildik. Bundan sonra önümüzde çok önemli üç maç var. Her gün daha iyi oynamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Can, zirve mücadelesi verdikleri Avrupa Kupası'ndaki hedefe ilişkin soruya, "Kupadaki hedef, her gün daha iyi basketbol oynayarak önümüzdeki her maç daha iyiye gitmek. Ondan sonra sonuç bize ne gösterecek, bunu hep beraber göreceğiz." yanıtını verdi.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dünyada sadece 12 adet üretildi. Bu aracın birini Türk aldı fiyatı dudak uçuklattı
1
﻿Dünyada sadece 12 adet üretildi. Bu aracın birini Türk aldı fiyatı dudak uçuklattı
﻿Dünyada sadece 12 adet üretildi. Bu aracın birini Türk aldı fiyatı dudak uçuklattı
﻿Gelecek zamlar araçları otoparka çektirir. Benzin ve motorine ufukta zam göründü
2
﻿Gelecek zamlar araçları otoparka çektirir. Benzin ve motorine ufukta zam göründü
﻿Gelecek zamlar araçları otoparka çektirir. Benzin ve motorine ufukta zam göründü
﻿Tuğba Ekinci'den görülmemiş seçim vaadi. ''Parti kuruyorum'' dedi
3
﻿Tuğba Ekinci'den görülmemiş seçim vaadi. ''Parti kuruyorum'' dedi
﻿Tuğba Ekinci'den görülmemiş seçim vaadi. ''Parti kuruyorum'' dedi
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
4
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
﻿Sözcü TV'den ayrılan Yılmaz Özdil'den ilk açıklama
5
﻿Sözcü TV'den ayrılan Yılmaz Özdil'den ilk açıklama
﻿Sözcü TV'den ayrılan Yılmaz Özdil'den ilk açıklama
﻿Astrolojiye göre isimlerin anlamı. Rakamlarla hesaplayın
6
﻿Astrolojiye göre isimlerin anlamı. Rakamlarla hesaplayın
﻿Astrolojiye göre isimlerin anlamı. Rakamlarla hesaplayın
﻿İstanbul'un burnunun dibinde Çorlu'da deprem
7
﻿İstanbul'un burnunun dibinde Çorlu'da deprem
﻿İstanbul'un burnunun dibinde Çorlu'da deprem
﻿Erdem Can: Eforumuz kabul edilebilir değildi
﻿Erdem Can: Eforumuz kabul edilebilir değildi
﻿Erdem Can: Eforumuz kabul edilebilir değildi
﻿Helikopter pervanesinin çarptığı albay şehit oldu
﻿Helikopter pervanesinin çarptığı albay şehit oldu
﻿Helikopter pervanesinin çarptığı albay şehit oldu
﻿ABD Siber Kuvvetler Komutanı Nakasone, TikTok'ın kendisini kaygılandırdığını söyledi
﻿ABD Siber Kuvvetler Komutanı Nakasone, TikTok'ın kendisini kaygılandırdığını söyledi
﻿ABD Siber Kuvvetler Komutanı Nakasone, TikTok'ın kendisini kaygılandırdığını söyledi
﻿Jude Bellingham'ın peşini Avrupa devleri bırakmıyor. Dünya yıldızı transferi için devrede
﻿Jude Bellingham'ın peşini Avrupa devleri bırakmıyor. Dünya yıldızı transferi için devrede
﻿Jude Bellingham'ın peşini Avrupa devleri bırakmıyor. Dünya yıldızı transferi için devrede
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.