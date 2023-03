﻿Erdem Can: Eforumuz kabul edilebilir değildi

Basketbol 7Days Avrupa Kupası B Grubu'nun 15. haftasında konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Promitheas'ı 85-75 yenen Türk Telekom'un başantrenörü Erdem Can, takımının üçüncü çeyrekteki hücum performansının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Can, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, taraftarlara destekleri için teşekkür ederek, "Gerçekten sezon başından beri bizi son ana kadar destekliyorlar. Onların desteği olmadan başarılı olmak mümkün değil. O yüzden hepsinden aynı desteği sürdürmelerini rica ediyoruz." diye konuştu.

Promitheas ile yaptıkları maçta 10 sayı bulabildikleri ve farkın kapandığı üçüncü periyottaki oyunu eleştiren Erdem Can, "Üçüncü çeyrekteki hücum eforumuz kabul edilebilir değildi. Asist yapmadan bitirdiğimiz bir çeyrek oldu. Bu, bizim oyun stilimiz değil. Ondan sonra daha agresif ve tempolu oynayarak maçı kazanabildik. Bundan sonra önümüzde çok önemli üç maç var. Her gün daha iyi oynamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Can, zirve mücadelesi verdikleri Avrupa Kupası'ndaki hedefe ilişkin soruya, "Kupadaki hedef, her gün daha iyi basketbol oynayarak önümüzdeki her maç daha iyiye gitmek. Ondan sonra sonuç bize ne gösterecek, bunu hep beraber göreceğiz." yanıtını verdi.