Türk turizm devi ünlü otelleriyle birlikte satıldı. İşte yeni sahipleri

Kaynak: Yeni Akit
Türk turizm devi ünlü otelleriyle birlikte satıldı. İşte yeni sahipleri
Türk turizm sektöründe önemli bir gelişme yaşandı. Türk turizm devlerinden Palmiye Turizm Grubu, Antalya ve Ankara’da bulunan iki lüks oteli ile birlikte Ertok Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Tokmakçı ve Belçikalı yatırımcı Kadir Şen’e satıldı.

Türkiye'nin turizm alanındaki hamleleri bazı yurt dışı yatırımcıların iştahını kabartıyor. Türk turizminin önemli gruplarından biri olan Palmiye Grubu bu anlamda satıldı.

Palmiye Grubu’na bağlı Antalya Kundu-Lara’daki 5 yıldızlı Venezia Palace ve Ankara Çankaya'daki 4 yıldızlı Meyra Palace otelleri Ertok Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Tokmakçı ve Belçikalı yatırımcı Kadir Şen tarafından satın alındı.

Öz sermaye ve kısmi kredi finansmanı ile gerçekleştirilen bu stratejik satın alma işlemi, turizm sektöründe önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

OTELLERDE YENİLİKLER YAPILACAK

Erdal Tokmakçı ve Kadir Şen’in ortaklığında yeni sezona hazırlanan Venezia Palace ve Meyra Palace otelleri, misafir memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmayı ve otelin prestijini daha da artırmayı hedefliyor. Bu amaçla, 2024 yaz sezonunda otellerde kapsamlı yenilikler ve iyileştirmeler yapılması planlanıyor.

Palmiye Turizm Grubu’na ait otellerin İstanbul ve Belçika merkezli yatırımcılar tarafından satın alınması, Antalya ve Ankara turizmi açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Bu yatırımın, bölgedeki turizmin gelişmesine ve yeni istihdam alanlarının yaratılmasına katkıda bulunması bekleniyor.

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