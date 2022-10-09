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Türk-Alman Üniversitesi 15 Sözleşmeli Personel alım ilanına çıktı

Türk-Alman Üniversitesi'nin yayımladığı ilana göre, 15 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu.  

Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar - 15:02
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Türk-Alman Üniversitesi 15 Sözleşmeli Personel alım ilanına çıktı

Türk-Alman Üniversitesi 15 Sözleşmeli Personel alım ilanına çıktı
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilana göre; Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara" göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2020 (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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