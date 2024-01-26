Türkçe bilmiyorum diyen kiracıya mahkemeden flaş karar

Artan hayat pahalılığıyla birlikte takip edilemeyen kira artışları kiracı ve mülk sahipleri arasındaki gerginliği de beraberinde getirdi.

Yüksek enflasyon ve kur hayat pahalılığını beraberinde getiriyor.

Yüksek enflasyon nedeniyle, A’dan Z’ye her şeye zam geliyor. Bu zamlardan biride4 kira fiyatlarındaki artış oldu.

Kira fiyatlarındaki artış, kiracı ve mülk sahibi arasındaki tansiyonu yükseltiyor.

Dükkanını yabancıya kiralaya veren mülk sahibi, kiracısı dükkanı boşaltmayınca çareyi mahkemede aradı. Konuya ilişkin kararla ilgili 1 ay içerisinde icra takibi başlatılırken, kiracının icra takibine itirazı dikkatleri üzerine çekti.

Yabancı uyruklu kiracı anlaşmayı bilmeden imzaladığını, Türkçe bilmediğinden dolayı tahliye taahhütnamesinin geçersiz olduğunu söyledi.

Bunun üzerine yasal süre göz önünde tutularak Sulh Hukuk Mahkemesinde dava açıldı. Sulh Hukuk Mahkemesinde hakim gerekli incelemeleri başlatarak şöyle bir karar verdi.

Mahkeme tarafından her ne kadar kiracı Türkçe bilmediğini iddia etmiş olsa da ispatlayacak herhangi bir delilinin olmadığı, dekontların ödeme bedellerinin Türk bankaları tarafından gönderildiği, ödeme bedelleri yazılırken herhangi bir yabancı dil kullanılmadığı bundan dolayı da Türkçe bilmediğini ispat edememesinden dolayı tahliye taahhütnamesinin geçerli olduğu ifade edildi.