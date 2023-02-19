﻿Japon taraftarlar Hiroşima'da Türkçe pankart açtı: Geçmiş olsun Türkiye

10 ilimizi etkileyen deprem, dünyada geniş yankı uyandırdı.

Birçok ülke acımızı paylaştı ve yanınızdayız mesajı verdi. Onlardan biri de tıpkı Türkiye gibi bir deprem ülkesi olan Japonya...

Türkiye'de Galatasaray, Eskişehirspor ve Karabükspor'u çalıştıran Alman teknik adam Michael Skibbe'nin görev yaptığı Sanfrecce Hiroshima takımı, Türkiye'ye destek verdi. Oyuncu ve taraftarlar, "Geçmiş olsun Türkiye" pankartı açtı ve tezahürat yaptı.

Yardım kampanyası da başlatan mor-mavili ekip, stadın önünde para topladı.

Hiroshima'da Skıbbe'nin yardımcılığını Türk antrenör Serhat Umar yapıyor.



