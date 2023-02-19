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Japon taraftarlar Hiroşima'da Türkçe pankart açtı: Geçmiş olsun Türkiye

Galatasaray'ın eski hocası Skibbe'nin Japonya Ligi'ndeki takımı Sanfrecce Hiroshima, ülkemizde yaşanan deprem felaketinde yanımızda olduğunu gösterdi. Oyuncular ve Japon taraftarlar, "Geçmiş olsun Türkiye" yazılı Türkçe bir pankartı açtılar.

Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar - 00:30
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Türkçe pankartla Japonlar acımıza ortak oldu

Japon taraftarlar Hiroşima'da Türkçe pankart açtı: Geçmiş olsun Türkiye
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10 ilimizi etkileyen deprem, dünyada geniş yankı uyandırdı.
Birçok ülke acımızı paylaştı ve yanınızdayız mesajı verdi. Onlardan biri de tıpkı Türkiye gibi bir deprem ülkesi olan Japonya...

Türkiye'de Galatasaray, Eskişehirspor ve Karabükspor'u çalıştıran Alman teknik adam Michael Skibbe'nin görev yaptığı Sanfrecce Hiroshima takımı, Türkiye'ye destek verdi. Oyuncu ve taraftarlar, "Geçmiş olsun Türkiye" pankartı açtı ve tezahürat yaptı.

Yardım kampanyası da başlatan mor-mavili ekip, stadın önünde para topladı.
Hiroshima'da Skıbbe'nin yardımcılığını Türk antrenör Serhat Umar yapıyor.


 

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