Turkcell'in eski sahibi markette alışveriş yaparken görüntülendi. Forbes'in milyarderler listesindeydi

Düzenleme: Kaynak: Snobmagazin
Turkcell'in eski sahibi markette alışveriş yaparken görüntülendi. Forbes'in milyarderler listesindeydi

Turkcell, Digiturk, Yapı Kredi Bankası, Pamukbank ve BMC gibi büyük şirketlerin eski yöneticisi Mehmet Emin Karamehmet, markette alışveriş yaparken görüntülendi.

2000 yılında Forbes'ın 'dünyanın en zenginleri' listesine 8 milyar dolarlık servetiyle 29. sıradan giren ve Türkiye'deki zenginler listelerinde uzun süre zirvede yer alan Çukurova Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Karamehmet, yıllar sonra İstanbul'da bir süpermarkette ortaya çıktı.

Son olarak eski Turkcell CEO'su Murat Erkan'ın sosyal medya paylaşımında yer alan Karamehmet, Akatlar'daki bir markette alışveriş yaparken görüntülendi.

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Snobmagazin'in haberine göre, Karamehmet markette aldığı ürünleri poşete koyduktan sonra evine doğru yol aldı. Market çıkışında görüntü alan kişilere, “Bir şey yapmıyoruz, çalışıyoruz. Hadi sağlıcakla kalın” diyerek el salladı.

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MEHMET EMİN KARAMEHMET KİMDİR?

Karamehmet, 2000 yılında Forbes dergisi tarafından dünyanın en zengin 29. insanı seçilmişti.

Türkiye'nin tanınmış işadamlarından olan Karamehmet, geçmişte Pamukbank ve Yapı Kredi bankaları ile borçları nedeniyle TMSF'nin el koyduğu Turkcell, Digiturk, Skyturk360, Show TV, Akşam Gazetesi ve BMC gibi birçok büyük şirketin sahibiydi. Karamehmet halen Çukurova Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdüüyor.

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