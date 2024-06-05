Özgür Özel’in Dervişoğlu’na yaptığı teklif ortaya çıktı. Telefonda görüşüp anlaştılar

Düzenleme: Kaynak: Politik Yol
Özgür Özel’in Dervişoğlu’na yaptığı teklif ortaya çıktı. Telefonda görüşüp anlaştılar

CHP Genel Başkanı Özel, İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'na dikkat çeken bir teklifte bulundu. İki liderin teklifte görüş birliğine vardığı öğrenildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu telefonla arayarak, Türkiye Belediyeler Birliği'nde (TBB) İYİ Parti'nin de bir encümenle temsil edilmesi için teklifte bulundu.

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TBB seçimlerinde CHP'nin adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olarak belirlenirken, Dervişoğlu'na sunulan teklif çerçevesinde İYİ Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın 14 TBB encümeninden biri olması konusunda anlaşma sağlandığı bildirildi.

PolitikYol’dan Altan Sancar’ın haberine göre, TBB’de sadece iki delegesi bulunan İYİ Parti'nin, mevzuata göre encümen hakkı olmamasına rağmen, CHP lideri Özel’in "kapsayıcı bir yönetim oluşturma" konusunda hassasiyet gösterdiği ifade edildi.

Ayrıca, CHP’nin aynı teklifi Yeniden Refah Partisi ve DEM Parti'ye de yaptığı ve bu iki partinin de teklife olumlu yaklaştığı öne sürüldü.

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