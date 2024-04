Türkçenin en uzun kelimesi. İngilizcesi tam 19 kelime

Bir dilde sözcüklerin karşıladığı anlam alanları ne kadar genişse o dilin o ölçüde zengin olur. Türkçe, yapısı bakımından diğer dillerden çok daha zengindir.

Sondan eklemeli bir dil olan Türkçe, barındırdığı eklerle bir cümleyi bambaşka hale dönüştürebilir. Örneğin, Türkçenin en uzun kelimesi, "muvaffakiyetsizleştiricileştiriveremeyebileceklerimizdenmişsinizcesine"dir.

Oldukça uzun olan bu kelime muvaffakiyet kelimesine ekler getirilerek oluşturulmuştur.

Muvaffakiyet kelimesi başarı anlamına gelirken, muvaffakiyetsizleştiricileştiriveremeyebileceklerimizdenmişsinizcesine ise hemencecik başarısızlaştırıcı hâline getiremeyebileceğimiz kişilerden biriymişsiniz gibi anlamına gelmektedir.

İNGİLİZCE KARŞILIĞI TAM 19 KELİME

Sosyal medyada bir kadın bu söylemesi zor kelimenin İngilizce karşılığını açıkladı. İngilizce'de ise, muvaffakiyetsizleştiricileştiriveremeyebileceklerimizdenmişsinizcesine kelimesinin karşılığı, "As if you were one og the ones who we cannot easily turn into a maker of unsuccesful ones"dır. Bu doğrultuda muvaffakiyetsizleştiricileştiriveremeyebileceklerimizdenmişsinizcesine kelimesinin İngilizce karşılığının 19 kelimeden oluştuğu görüldü.