Türkeş’in portresini böyle indirdi. Operatör evi yıkarken bir anda durdu

Kaynak: Haber Merkezi
Türkeş’in portresini böyle indirdi. Operatör evi yıkarken bir anda durdu
Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremde ağır hasar alan bir binayı yıkan iş makinesi operatörü, yıkım yaptığı esnada fark ettiği Türkeş portresiyle yıkımı durdurdu. Söz konusu portre binadan aşağı indirildi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremden en çok etkilenen iller arasında yer alan Hatay'da depremin üzerinden neredeyse 1 yıl geçmesine rağmen ağır hasarlı binaları yıkma işlemi hala devam ediyor.

İskenderun ilçesinin merkezinde hasar alan bir binanın yıkımı için de iş makinesi operatörleri yıkım için geldi. Makineni binayı yıkmak için hamle yaptığı sırada ise iş makinesi operatörü binadaki portreyi fark edince yıkımı durdurdu.

ÖNCE PORTREYİ İNDİRDİ

Binanın içerisinde, Milliyetçi Hareket Partisinin kurucusu ve ilk genel başkanı olan Alparslan Türkeş’in portresini gören operatör, hemen Türkeş’in fotoğrafını binadan alarak zarar görmesini engelledi.

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