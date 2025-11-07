Siyasetin gündeminde, TBMM'de kurulan "Terörsüz Türkiye" komisyonunun, terör örgütü PKK'nın kurucusu Abdullah Öcalan'ı ziyaret edip etmeyeceği var.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısında yaptığı açıklamada, komisyondan bir heyetin İmralı'ya gitmesi gerektiğini tekrar vurguladı. İktidar medyası Yeni Şafak ise iki gün önce manşetinden "Komisyon İmralı'ya gitmesin" başlığını verdi.

Türkgün ise dün "Derdiniz ne sizin?" çıkışını yaptı.

İki gazetenin manşetine taşınan çıkışlar "Cumhur İttifakı'ndaki çatlağı" gözler önüne serdi.

"KARIN AĞRILARI MHP"

MHP lideri Bahçeli'nin basın danışmanı ve Türkgün gazetesi yazarı Yıldıray Çiçek, köşesinden Yeni Şafak'ın yayınlarına sert çıktı.

Yeni Şafak'ı sipariş içerikli yönlendirme ve gizli bir ajanda taşımakla suçlayan Çiçek, "Yayın çizgileri, propaganda yöntemleri ve sunumları elimizdeki delillerdir" dedi.

Çiçek, "Yeni Şafak, MHP konusundaki takıntılı ve saplantılı tutumunu uzun süredir sürdürmektedir. MHP hangi adımı atarsa atsın, hangi noktada durursa dursun, gazetede olaylara tersinden bakmak ve kamuoyunu bu yönde yönlendirmek bir yayın politikası haline gelmiştir" dedi.

Çiçek yazısında şu ifadelere yer verdi:

Türkiye’ye tehlikeler yaratma durumu varken destekleyip, söz konusu Türkiye’yi bölgesel tehlikelerden korumak olunca Yeni Şafak’taki yaşanan bu değişim ve dönüşüm dikkat çekmektedir.

Bu noktada elbette belirleyici olan MHP ile ilgili duydukları karın ağrısıdır.

Yeni Şafak grubunun televizyon kanalı olan TVNET’in, MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli hakkında buram buram sipariş kokan ve MHP üzerinde algı oluşturmak amacıyla bir yıl önce hazırladığı videoyu da, bu “karın ağrısı” ölçüsünde onların bir üretimi olarak unutmadık. O video, MHP üzerinde hesap yapanlarla ve MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli ne zaman bir sağlık problemi yaşasa MHP bünyesinde harekete geçen “nefes sayan çetenin” ortak istişare ürünüydü.