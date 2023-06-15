Türkiye açlığa terk edilen 2 namuslu Türk polisini konuşuyor. Oysa sadece görevlerini yapmışlardı

AKP’li eski milletvekili Zeynep Gül Yılmaz’ın hakaret ettikten sonra görevden alınan 2 polis memuru Türkiye’nin gündemine oturdu. Görevlerinden ihraç edilen namuslu polis memurları sadece görevlerini yapmıştı.

Türkiye açlığa terk edilen 2 namuslu Türk polisini konuşuyor. Oysa sadece görevlerini yapmışlardı

AKP'li Zeynep Gül Yılmaz, bir ihbar üzerine aracını durdurarak kendisine kimlik soran polislere, “Uzaklaş, içeriye çemkiriyorsun. Tükürük geliyor içeriye. Senin adın ne? Kim ihbar ediyor benim arabamı?

Ne zaman Erdemli’ye gelsem bu pislikle uğraşıyorum. Bana adını verir misin sen? Şerefsize bak” tepkisini göstermişti.

Yılmaz'ın bu sözleri toplumun her kesimi tarafından büyük tepki çekmişti. Dönemin AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar da Yılmaz'ı özür dilemeye çağırmıştı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Hakaret görüntülerinin ortaya çıkması üzerine Yılmaz sosyal medya hesabından, “Üzgünüm... Keşke kamuoyu böyle bir konu ile meşgul edilmeseydi.

Arabamı durdurduğum ve kimlik gösterdiğim halde, yasalara aykırı ve kasıtlı bir şekilde maskesiz polisler tarafından yarım saat bekletilmemi ve maruz kaldığım hukuksuz muameleyi aziz milletimizin takdirine bırakıyorum” diye açıklama yapmıştı.

O POLİS İHRAÇ EDİLDİ

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, AKP'li vekilin hakaretlerine maruz kalan o 2 polisin ihraç edildiğini duyurdu.

Başarır, şöyle konuştu:

"İki yıl önce vahim bir olay yaşamıştık. Mersin’deki polis, çevirme sırasında bir milletvekili tarafından hakarete uğramıştı. ‘Şerefsiz’ kelimesi kullanılmıştı. İki yıldır o polisler açıktaydı.

Dün, iki polisin ihraç edildiğini öğrendik. Evet, aslında geçen dönem milletvekilliği görevini yürüten Zeynep Gül Yılmaz yargılanmalıydı. Kamu görevlilerine hakaretten yargılanmalıydı.

Ama üzülerek söylüyorum ki Zeynep Gül Yılmaz, bugün milletvekili değil. Bugün o mağdur. Ama iki polisimiz hem hakarete uğradı hem ihraç edildi. Ben İçişleri Bakanlığı’nın bu kararı tekrar gözden geçirmesini ve bir parça mahcubiyet yaşamasını öneriyorum.

Hiç kimse bu ülkenin polisine hakaret edemez, ama AK Partiliysen böyle bir özgürlüğün var. Hem hakarete uğratıp hem de ihraç ettirebiliyorsun."

VALİLİK NE DEMİŞTİ?

Mersin Valiliği, Zeynep Gül Yılmaz'ın hakaretler savurduğu olayla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

"Bahse konu olayda, Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın aracı Polis memurlarınca ihbar üzerine durdurulmuştur. Karayolları Trafik Kanunu'nun 71. Maddesi G Bendi'nde, görev ve hizmet gerekleri ve güvenlik nedenleriyle geçiş üstünlüğüne sahip araçlar sayılmıştır.

Bu çerçevede, milletvekilinin kullandığı araç bu kapsamda olmasına rağmen polis memurlarınca durdurulduktan ve milletvekili olduğu anlaşıldıktan sonra yarım saat bekletilmiştir.

İlgili şube müdürünce sorgulamanın yanlış yapıldığı, aracın kaydının bulunduğu, bu bakımdan milletvekilinin aracının plakasının yanlış bildirildiği, ihbarın yanlış olduğu söylenmesine rağmen bekletilmiş ancak mesele İl Emniyet Müdürüne intikal ettikten sonra çözülebilmiştir.

O esnada polis memurlarının yapması gereken eğer tespit edilen ihlal varsa tutanak tutup ilgili kurumuna göndermektir ancak ön tahkikattan anlaşılmıştır ki görevli memurlar yasal mevzuatın dışına çıkmışlardır. Bunun üzerine haklarında gerekli yasal işlem başlatılmıştır."

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