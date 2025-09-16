Türkiye-Almanya Film Festivali’nde ödüller sahiplerini arıyor

Festival ve Inter Forum Dernek Başkanı Adil Kaya, “Türkiye Almanya Film Festivali her zaman olduğu gibi insanları ve kültürleri sınırlar ötesinde buluşturmayı hedefliyor. Ülke çapında sahip olduğu istisnai konumu sayesinde Almanya’daki toplumsal bütünleşmeye önemli katkıda bulunuyor” dedi.

Festivalin 30. yılında Almanya, Avusturya, İsviçre ve Türkiye’den sinemacıları birleştireceğini belirten Kaya, “Kısa, orta, uzun metrajlı kurmaca ve belgesel filmlerden oluşan seçkilerle iki ülkenin sanat ve kültür dünyasını bir araya getirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Yarışma bölümleri ile yarışma dışı “Sinema Dünyaları” bölümü için film başvurularının başladığını açıklayan Kaya, toplam dokuz ödülün üç farklı seçici kurul ve seyirci oylarıyla belirleneceğini duyurdu.

Inter Forum e.V. Derneği ve Nürnberg Büyükşehir Belediyesi (KuKuQ) iş birliğiyle gerçekleştirilen festival, Bavyera Eyaleti Başbakanlığı & FFF Bayern, Federal Almanya Kültür & Medya Sorumlusu (BKM) ve Nürnberg Belediyesi tarafından destekleniyor.

Festival için son başvuru tarihi 15 Kasım 2025. Başvurular "www.filmfreeway.com/fftd" adresinden yapılacak. Ayrıntılı bilgiler ise www.fftd.net adresinden öğrenilebilir.

