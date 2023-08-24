Canlı: Türkiye: 2 - Almanya: 0

Filenin Sultanları 2023 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda ev sahibi Almanya karşısında.

Canlı: Türkiye: 2 - Almanya: 0

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Almanya ile mücadele ediyor.

Organizasyonda yoluna emin adımlarla devam eden Filenin Sultanları, C Grubu'ndaki beşinci maçında ev sahibi Almanya karşısında.

Grup maçlarına 3-0'lık İsveç ve Azerbaycan galibiyetleriyle başlayan Filenin Sultanları, Çekya'yı ise 3-1 yenmişti.

Milliler son maçında Yunanistan'ı 3-0 mağlup etti.

Ay - Yıldızlı takımımız ilk seti 25-15 kazandı.

Filenin Sultanları ikinci seti de 25-20 önde bitirdi.

CANLI:

3. SET OYNANIYOR

TÜRKİYE : 16
ALMANYA: 11

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