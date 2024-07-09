Türkiye Avrupa’da en düşük maaşın verildiği ülke oldu

Yapılan bir araştırma Türkiye’de çalışanların Avrupa’da en düşük maaşı aldığını ortaya koydu. Listenin zirvesinde ise İsviçre yer alıyor.

Euronews’te yer alan habere göre, Türkiye 8 bin 968 Euro ortalama yıllık kazanç ile listenin en alt sırasında yer aldı.

Açıklanan verilere göre, Kuzey ve batı Avrupa ülkeleri en yüksek ortalama net kazançlara sahipken, doğu ve güney Avrupa ülkelerinin vatandaşları çok daha düşük kazançlar elde etti.

Brüt yıllık kazançlardan gelir vergileri ve sosyal güvenlik katkı paylarının çıkarılması ve ardından aile ödeneklerinin eklenmesiyle hesaplanan ortalama yıllık net kazanç AB'de ortalama 28 bin 217 Euro olarak açıklandı.

TÜRKİYE SON SIRADA

Rakamlara göre, İsviçre 85 bin 582 euroluk yıllık ortalama net kazançla listenin başında yer alırken Türkiye 8 bin 968 Euro ile son sırada yer aldı.

Bulgaristan 9 bin 355 euro ile Türkiye'nin hemen üzerinde yer aldı. 11 bin 105 Euro'luk ortalama kazanç ile Romanya, 12 bin 330 Euro ile Hırvatistan ve 12 bin 456 Euro Macaristan gibi Doğu Avrupa ülkeleri de kazanç skalasının alt ucunda yer aldı.

Fransa (31,481 Euro) ve İsveç (33 bin 926 Euro) AB ortalamasını biraz aşarken, İtalya (24 bin 207 Euro) ve İspanya (23 bin 568 Euro) ortalamanın altında kaldı.